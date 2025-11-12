Otros deportes BALONMANO Bera Bera se impone en el derbi ante el Beti Onak (27-30) EITB MEDIA Publicado: 12/11/2025 08:49 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 09:29 (UTC+1) A pesar de la buena segunda parte del equipo navarro, finalmente las donostiarras se impusieron por tres goles en el encuentro disputado en Villaba. Imagen del encuentro disputado en Villaba Whatsapp

Super Amara Bera Bera ganó al Replasa Beti Onak, 27-30, en el derbi jugado este martes por la tarde en Villaba en la 11ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Las navarras plantaron cara al líder, que sigue invicto en esta competición.

El Replasa Beti Onak empezó el encuentro con fuerza, con un 3-0 en el marcador gracias a los goles de Ayelén García, Luzia Zamora y María Brasil. El primer gol de las donostiarras llegó en el minuto 5 de la mano de Gavilán, y aunque se acercaron a las navarras, Beti Onak ganaba 6-4 a los 15 minutos de encuentro. Sin embargo, Bera Bera reaccionó aprovechando la salida de Lyndie Tchaptchet, y se fueron al descanso con una ventaja de cuatro tantos (11-15).

Ya en la segunda mitad, el Replasa Beti Onak se acercó al equipo de Imanol Álvarez, 17-18, hasta llegar a empatar a 21 con un gol de Zamora. A pesar de que las locales llegaron a ponerse por delante, 25-24, a falta de diez minutos para el final, Álvarez empató para el Bera Bera, y siguieron los tantos de Somaza, Tchaptchet, Álvarez y Erauskin firmaron la victoria final: 25-29.