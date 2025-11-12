Otros deportes HERMANOS POU Los hermanos Pou han abierto una nueva vía de escalada en los Picos de Europa Publicado: 12/11/2025 19:38 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 19:54 (UTC+1) Iker y Eneko Pou han completado la apertura de “Vicios pequeños”, una ruta de 285 metros en el Tiro Pedabejo, tras dos intensas jornadas de trabajo en las que el buen tiempo y la exigencia técnica han marcado la experiencia. Pou anaiak, artxiboko irudia. Whatsapp

Los hermanos alaveses Iker y Eneko Pou han sumado un nuevo logro a su trayectoria alpinística con la apertura de una vía inédita en el Tiro Pedabejo, en los Picos de Europa. La ruta, de 285 metros de longitud y situada a 2.189 metros sobre el nivel del mar, ha sido bautizada como "Vicios pequeños" y completada íntegramente en escalada libre. Con este proyecto, Iker Pou ha regresado a una zona en la que ya había firmado otra apertura en 2019 junto a Jon Gurutz Lazkoz y Kiko Cerda.

"Realizamos la apertura en dos días largos, de esos que comienzas de noche y vuelves también ya con todo oscuro, pero el tiempo fue radiante, con un sol que calentó nuestros movimientos por la pared y sin gota de viento, que suele ser uno de los problemas de este lugar", ha explicado Iker Pou tras la ascensión.

Durante la primera jornada, los escaladores avanzaron con solvencia hasta la mitad de la pared, aunque el tercer largo presentó mayores dificultades por la complejidad de la caliza. "El tercero fue más complejo de abrir porque nos metimos en un mar de caliza en el que tanto la progresión como el aseguramiento eran mucho más complicados", ha añadido Eneko Pou.

En la segunda jornada, los alpinistas han alcanzado la cumbre tras enfrentarse a un tramo final "mucho más duro y peligroso". "El problema fue que dada la sinuosidad del largo la cuerda no corría, con lo que no me quedaba otro remedio que hacer mucha fuerza con los brazos para seguir ascendiendo y alcanzar el final de la torre", ha relatado Eneko, quien ha estado cerca de caer en la parte final del recorrido.

Tras este nuevo éxito, los hermanos Pou han anunciado que cerrarán el año con varias conferencias en las que compartirán con el público sus experiencias y retos alpinos.