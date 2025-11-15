Otros deportes TERCERA ELIMINATORIA Beti-Onak derrota por cuatro goles al Winterthur en la ida de la European Cup (30-26) A. A. | EITB Publicado: 15/11/2025 21:39 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2025 21:39 (UTC+1) El equipo de Villava afrontará con una buena ventaja el encuentro de vuelta que se disputará este mismo domingo. Beti-Onak vs Winterthur. Foto: @Beti_guerreras Whatsapp

El Replasa Beti-Onak se ha impuesto 30-26 al Yellow Winterthur suizo en el partido de ida correspondiente a la tercera ronda de la EHF European Cup disputado este sábado en Villava.

El equipo navarro ha llegado al descanso con un gol de renta a su favor (12-11), pese ha haber logrado abrir un hueco de tres goles en los minutos iniciales (6-3 y 7-4). En el inicio de la segunda parte, sin embargo, las locales han saltado a la cancha con una marcha más, y no han tardado en abrir hueco en el marcador hasta llegar a tener una renta de seis goles (24-18, minuto 46). A partir de ahí, el equipo dirigido por Miguel Etxeberria ha controlado por completo la contienda y se ha terminado por imponer por cuatro goles.

Como ambos equipos acordaron que los dos encuentros de la eliminatoria se disputasen este fin de semana en Villava, en el polideportivo Hermanos Indurain, pese a que, inicialmente, estaba previsto que la vuelta se jugara en tierras helvéticas, el duelo de vuelta será mañana mismo (16 de noviembre), a partir de las 18:00 horas.

De superar esta eliminatoria, las navarras alcanzarían los octavos de final de la competición.