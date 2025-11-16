Otros deportes Balonmano El Bera Bera queda eliminado de la Liga Europea, mientras Beti-Onak sigue adelante en la Copa de Europa Agencias | EITB Publicado: 16/11/2025 20:30 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2025 20:34 (UTC+1) El Bera Bera se ha quedado a las puertas de la fase de grupos de la Liga Europea tras caer en los penaltis ante el Dijon. Beti-Onak, por su parte, ha superado con claridad la eliminatoria y logra así su pase a los octavos de final de la Copa de Europa. Imagen del partido entre el Yellow Winterthur y Beti-Onak. Foto: @Beti_guerreras Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bera Bera Europa Ligatik kanporatu dute; Beti-Onakek, berriz, aurrera egin du Europako Kopan

El Super Amara Bera Bera no estará en la fase de grupos de la EHF European League tras empatar al final del tiempo reglamentario la eliminatoria previa y caer en los penaltis en casa del JDA Dijon francés, que estuvo contra las cuerdas durante el primer tiempo. pero que demostró su madurez en los momentos decisivos.

Las vascas tenían que gestionar una renta de tres tantos amasados en la ida, claramente insuficiente para especular, por lo que desde el inicio su objetivo fue pelear el partido ante un conjunto galo que no estuvo acertado y se vio obligado a ir a rebufo de su rival durante muchos minutos.

Las diferencias se movieron entre los tres y cinco goles favorables a Dijon, un terreno peligroso porque la desventaja era decisiva en cualquier caso a pesar de que la línea que separaba el éxito de la eliminación seguía siendo muy fina.

Elba Álvarez y Ogonovszky metieron en la eliminatoria a un Bera Bera que se puso a un gol en los instantes finales y a tres goles en los últimos segundos con el 27-24 que fue el marcador final, abocando el choque a los penaltis para deshacer el empate global.

En la suerte de los siete metros no hubo color porque el brazo y la responsabilidad pesó a las lanzadoras de Bera Bera, que fallaron sus tres primeros lanzamientos y como Dijon marcó por medio de Offendal, Dury y Lonborg las donostiarras cayeron eliminadas de forma muy dura, aunque con la cabeza alta.

Beti-Onak avanza en la European Cup

Por su parte, el Replasa Beti-Onak ha logrado el paso a los octavos de final de la EHF European Cup tras vencer al Yellow Winterthur por 25 a 27 en el encuentro de vuelta de la eliminatoria.

Los cuatro goles de diferencia logrados por parte del equipo de Miguel Etxeberria en la ida (30-26) suponía una ligera ventaja, pero dejaba todo en el aire para este segundo partido.

El Beti-Onak, sin embargo, no especuló con el resultado y jugó con gran intensidad desde el inicio hasta encadenar tres goles seguidos. A partir de ahí, gestionó bien su ventaja y superó la eliminatoria con merecimiento para lograr el pase a los octavos de final de European Cup.