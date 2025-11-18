Otros deportes EHF Bidasoa Irun necesita ganar por 4 goles al Saint Raphael para tener opciones en la Liga Europa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 18/11/2025 09:14 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 09:19 (UTC+1) La derrota de la ida condiciona el encuentro de este martes, que se jugará en Artaleku a las 20:45 y se podrá ver en eitb.eus y ETB4. Bidasoa Irun, en la EHF European League Whatsapp

El Bidasoa Irun se juega su futuro en la Liga Europea este martes ante el Saint Raphael francés, al que deberá de ganar por al menos 4 goles para tener opciones de seguir en esta competición europea. La cita será en Artaleku y se podrá ver en directo, a partir de las 20:45 horas, en eitb.eus y ETB4.

El 35-32 encajado en cancha gala la pasada semana condiciona este partido de Artaleku porque solo pasan dos equipos a la siguiente fase y todo indica que uno de ellos será el Flensburg alemán, invicto y líder del grupo de los irundarras.

La otra plaza está, por tanto, en disputa entre Bidasoa y un Saint Raphael que lleva dos puntos más que los vascos. Además de vencer, los de Álex Mozas necesitan hacerlo con cuatro goles de diferencia para ocupar ese segunda posición.