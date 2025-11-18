Otros deportes
Copa de Europa
Bursa Büyüksehir, rival de Replasa Beti-Onak en la Copa de Europa
Es lo que ha determinado el sorteo de octavos de final celebrado este martes. El partido de ida tendrá lugar en Villaba, el 17 de enero, y la vuelta, una semana más tarde, en Turquía.
-
Replasas Beti-Onak
Euskaraz irakurri: Bursa Büyüksehir izango da Replasa Beti-Onaken arerioa Europa Kopan
Replasa Beti-Onak jugará ante el Bursa Büyüksehir turco en los octavos de final de la Copa de Europa, tal y como ha determinado el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Europea de Balonmano, en Viena.
Las navarras disputarán la ida en casa, el 17 de enero; mientras que la vuelta tendrá lugar una semana más tarde en tierras turcas. El Replasa obtuvo el pase a octavos de final tras eliminar en tercera ronda al Yellow Winterthur suizo.
Ya tenemos rival para los octavos de final de la #EuropeanCup nos enfrentaremos al @bursabuyuksehir de #Turquía. Primer partido en el Hnos. Indurain 17.01.2026. #AurreraBeti!!! pic.twitter.com/Tr1r5qhv52— Club Deportivo Beti-Onak (@beti_onak) November 18, 2025