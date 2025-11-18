Otros deportes Copa de Europa Bursa Büyüksehir, rival de Replasa Beti-Onak en la Copa de Europa EITB MEDIA Publicado: 18/11/2025 12:28 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 12:42 (UTC+1) Es lo que ha determinado el sorteo de octavos de final celebrado este martes. El partido de ida tendrá lugar en Villaba, el 17 de enero, y la vuelta, una semana más tarde, en Turquía. Replasas Beti-Onak Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bursa Büyüksehir izango da Replasa Beti-Onaken arerioa Europa Kopan

Replasa Beti-Onak jugará ante el Bursa Büyüksehir turco en los octavos de final de la Copa de Europa, tal y como ha determinado el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Europea de Balonmano, en Viena.

Las navarras disputarán la ida en casa, el 17 de enero; mientras que la vuelta tendrá lugar una semana más tarde en tierras turcas. El Replasa obtuvo el pase a octavos de final tras eliminar en tercera ronda al Yellow Winterthur suizo.