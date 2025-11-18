Cerrar

Bursa Büyüksehir, rival de Replasa Beti-Onak en la Copa de Europa

Es lo que ha determinado el sorteo de octavos de final celebrado este martes. El partido de ida tendrá lugar en Villaba, el 17 de enero, y la vuelta, una semana más tarde, en Turquía.

Replasa Beti-Onak jugará ante el Bursa Büyüksehir turco en los octavos de final de la Copa de Europa, tal y como ha determinado el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Europea de Balonmano, en Viena. 

Las navarras disputarán la ida en casa, el 17 de enero; mientras que la vuelta tendrá lugar una semana más tarde en tierras turcas. El Replasa obtuvo el pase a octavos de final tras eliminar en tercera ronda al Yellow Winterthur suizo. 

