European League
Bidasoa se impone con solvencia al Saint Raphael en Artaleku y sigue vivo en Europa (33-25)
EITB Media
De esta manera, los irundarras han recuperado el average con respecto al conjunto galo, ya que necesitaban aventajarlo en cuatro tantos, y dependen de sí mismos para continuar en la competición.
Dos jugadores de Irudek Bidasoa sujetan a uno del St.Raphael durante el partido. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bidasoak Saint Raphael mendean hartu du Artalekun eta bizirik jarraitzen du Europan (33-25)
El Irudek Bidasoa-Irun ha doblegado al equipo francés del St.Raphael esta noche en Artaleku (33-25) en la European League. De esta manera, ha recuperado el average con respecto al conjunto galo, ya que necesitaba aventajarlo en cuatro tantos, y depende de sí mismo para continuar en la competición.
Tras comenzar el choque con máxima igualdad, Bidasoa ha conseguido distanciarse en el marcador a base de trabajo y perseverancia. Así, los irundarras se han marchado cinco goles arriba al descanso (16-11).
Tras el intermedio el equipo dirigido por Alex Mozas ha empezado el segundo tiempo como un tiro, muy rocoso en defensa y extremadamente efectivo de cara a gol (21-12). Sin embargo, durante unos minutos ha vuelto a tener algunos problemas para convertir, aspecto que ha sido aprovechado por conjunto galo para acercarse e inquietar de nuevo en el marcador (21-15).
En el tramo final, los bidasotarras no han dado opción, se han vuelto a entonar y se ha vuelto a marchar en el marcador, finiquitando un partido que han controlado casi en todo momento.
- Ficha técnica:
33 - Irudek Bidasoa-Irun: Maciel, Skrzyniarz (porteros); Xabi Tuá (1), Nevado (3), Gorka Nieto (1), Mujika (1), Xabi González (5), Rodrigo Salinas (2), Esteban Salinas, Peciña, Jevtic, Dariel García (6, 1 de pen.), Piotr (6), Valles (4), Matheus (1), Cavero (3 de pen.).
25 - Saint Raphae Var: Rataboul y Demaille (porteros), Dessites (1), Mapu (1), Chema Márquez (4), Leyvigne (2), Colman (1), Bataille, Augustine, Soares (2), Sergio Pérez (2), Marescot (3), Antonin, Brasseleur (1), Paschal (8, 3 de pen.).
Marcadores cada cinco minutos: 3-1; 7-4; 10-6, 12-8; 14-9; 16-11 - descanso- 20-12; 21-14; 24-18; 28-19; 32-21; 33-25.
Árbitros: Ismail Metalari y Nenad Nikolovski (Macedonia del Norte). Excluyeron a Nevado, Peciña, Jevtic, Matheus (2), Sergio Pérez, Levigne y Bataille.
Incidencias: encuentro de la cuarta jornada de la Liga Europea disputado en el polideportivo Artaleku ante unos 1600 aficionados.