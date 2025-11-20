Otros deportes
Irudek Bidasoa-Irun presenta 'Lurraldea Gara', proyecto de captación para toda Euskal Herria
Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao. Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña.
Presentación del proyecto 'Lurraldea Gara'. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Irudek Bidasoa-Irunek 'Lurraldea Gara' aurkeztu du, Euskal Herri osorako erakarpen eta harrobi proiektua
El Irudek Bidasoa-Irun ha presentado este jueves el proyecto 'Lurraldea Gara' con el que pretende "reforzar el compromiso" del club con Euskal Herria y acercar el balonmano a las nuevas generaciones del país.
Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao y que "no serán simples entrenamientos". "Llevaremos todos nuestros recursos de alto rendimiento y colaboraremos con profesionales para ofrecer a los jóvenes una experiencia formativa completa", ha destacado el club en una nota.
"Desde que llegamos a la dirección, uno de los compromisos de esta directiva ha sido la formación y la apuesta por el talento local. Hemos colaborado estrechamente con los clubes del territorio, respetando y valorando su labor, y ahora queremos dar un paso más: expandir la influencia del Bidasoa a todo Euskal Herria", ha señalado el presidente de la entidad irundarra, Gurutz Aginagalde.
Aginagalde ha señalado que 'Lurraldea Gara' es "la evolución natural del trabajo formativo iniciado hace años" y ha anunciado que el club trabajará "de la mano" de la Federación Vasca, "en complementación con su labor con menores de 16 años".
"Queremos llegar a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, el norte de Navarra y el sur de Aquitania. Queremos que cualquier chico o chica con potencial tenga la oportunidad de desarrollarlo", ha declarado el mandatario del Bidasoa-Irun durante la presentación del programa en el polideportivo Arataleku.
Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña, que el primer equipo estrenará en los partidos oficiales ante el Atlético Valladolid el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en Alemania ante el Flensburg, en el último partido de la fase de grupos de la Liga Europea.