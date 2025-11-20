Otros deportes Balonmano Irudek Bidasoa-Irun presenta 'Lurraldea Gara', proyecto de captación para toda Euskal Herria EITB Media Publicado: 20/11/2025 17:26 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 18:40 (UTC+1) Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao. Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña. Presentación del proyecto 'Lurraldea Gara'. Imagen: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Irudek Bidasoa-Irunek 'Lurraldea Gara' aurkeztu du, Euskal Herri osorako erakarpen eta harrobi proiektua

El Irudek Bidasoa-Irun ha presentado este jueves el proyecto 'Lurraldea Gara' con el que pretende "reforzar el compromiso" del club con Euskal Herria y acercar el balonmano a las nuevas generaciones del país.

Este proyecto estratégico se iniciará con un "ambicioso" programa de tecnificaciones que arrancará el 26 de noviembre en Bilbao y que "no serán simples entrenamientos". "Llevaremos todos nuestros recursos de alto rendimiento y colaboraremos con profesionales para ofrecer a los jóvenes una experiencia formativa completa", ha destacado el club en una nota.

"Desde que llegamos a la dirección, uno de los compromisos de esta directiva ha sido la formación y la apuesta por el talento local. Hemos colaborado estrechamente con los clubes del territorio, respetando y valorando su labor, y ahora queremos dar un paso más: expandir la influencia del Bidasoa a todo Euskal Herria", ha señalado el presidente de la entidad irundarra, Gurutz Aginagalde.

Aginagalde ha señalado que 'Lurraldea Gara' es "la evolución natural del trabajo formativo iniciado hace años" y ha anunciado que el club trabajará "de la mano" de la Federación Vasca, "en complementación con su labor con menores de 16 años".

"Queremos llegar a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, el norte de Navarra y el sur de Aquitania. Queremos que cualquier chico o chica con potencial tenga la oportunidad de desarrollarlo", ha declarado el mandatario del Bidasoa-Irun durante la presentación del programa en el polideportivo Arataleku.

Además, han diseñado una nueva camiseta con el nombre del proyecto e inspirada en los colores de la ikurriña, que el primer equipo estrenará en los partidos oficiales ante el Atlético Valladolid el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en Alemania ante el Flensburg, en el último partido de la fase de grupos de la Liga Europea.