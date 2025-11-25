Otros deportes BALONMANO Irudek Bidasoa-Irun sella su pase a octavos tras imponerse al Potaissa Turda por 35-30 Publicado: 25/11/2025 23:04 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 23:20 (UTC+1) El conjunto irundarra ha cerrado una victoria trabajada que le ha permitido asegurar matemáticamente su continuidad en la Liga Europea. Gorka Nieto Whatsapp

Euskaraz irakurri: Irudek Bidasoa-Irunek final-zortzirenetarako txartela lortu du Potaissa Turda mendean hartuta (35-30)

El Irudek Bidasoa-Irun ha vencido por 35-30 al Potaissa Turda en Artaleku, en un duelo que ha confirmado su clasificación para los octavos de final. El choque ha arrancado condicionado por el triunfo previo de Flensburg en la otra pista del grupo, un resultado que dejaba en manos de los guipuzcoanos la posibilidad de certificar su objetivo con un triunfo propio.

El equipo amarillo ha respondido con una puesta en escena sólida, apoyado en una defensa intensa y en la efectividad inicial de Dariel García y Jon Valles. Sin embargo, el conjunto rumano, pese a llegar como colista, ha demostrado oficio y ha logrado voltear el marcador tras un parcial severo que ha descolocado a los locales.

En ese tramo crítico ha emergido la figura de Gorka Nieto, cuyos tres tantos consecutivos han devuelto al Bidasoa al partido y han reactivado a la grada. El empuje del central vizcaíno ha permitido al conjunto irundarra recuperar el control antes del descanso y encarar la segunda mitad con mayor estabilidad.

Tras la reanudación, Xabi González ha sostenido las mínimas ventajas de un Bidasoa que no ha llegado a sentirse cómodo del todo, ante un Potaissa siempre combativo. Con el paso de los minutos, los vascos han ampliado su renta gracias al acierto final de Nieto y de un destacado Julen Mujika, bien respaldados por las intervenciones de Leo Maciel, para cerrar una victoria que ha sellado el billete a la siguiente ronda.

Ficha técnica:

35.-Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (porteros), Xabi González (6), Esteban Salinas (2), Cavero (2), Furundarena, Mujika (10), Nevado, Peciña, Piotr (2), Valles (1), Dariel García (4), Gorka Nieto (8), Xabi Tuá, Jevtic, Matheus da Silva.

30.-Potaissa Turda: Popescu, Bastiurea, Bucataru (porteros); Pop, Dumitriu (2), Veres (5), Ghivil (5), Lazar (1), Teodor Pintoiu (4), Piechowski (2), Mosic (1), Ghivil (2), Falavarjani (4), Thalmaier, Ghita (4).

Arbitraje: Tatjana Prastalo y Vesna Valvan (Bosnia-Herzegovina). Roja directa a Piechowski (min. 43). Excluyeron a Dariel García, Peciña (2), Nevado, Matheus da Silva, Lazar, Ghita y Dumitriu (2).

Marcador cada cinco minutos: 3-2; 6-6; 7-10; 8-13; 15-14; 17-16- descanso- 20-19; 24-21; 29-25; 30-26; 33-26; 35-30.

Incidencias: encuentro de la cuarta jornada de la Liga Europea disputado en el polideportivo Artaleku de Irun.