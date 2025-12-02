Otros deportes Vitoria-Gasteiz La Media Maratón de Vitoria-Gasteiz de 2026 agota sus 4000 dorsales EITB Publicado: 02/12/2025 18:03 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 18:03 (UTC+1) La 47ª Media Maratón de Vitoria-Gasteiz alcanzará la cifra de 4163 inscritos, entre atletas populares y federados; se darán cita el próximo domingo 14 de diciembre, en las calles de la capital alavesa. Presentación de la Media Maraton de Vitoria-Gasteiz; IMAGEN: GASTEIZKO MARATOI ERDIA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2026ko Gasteizko Maratoi Erdiaren 4.000 dortsalak agortu egin dira

La Media Maratón de Vitoria-Gasteiz de 2026 ha agotado sus 4000 dorsales; en concreto, la 47ª Media Maratón de Vitoria-Gasteiz alcanzará la cifra de 4163 inscritos, entre atletas populares y federados; se darán cita el próximo domingo 14 de diciembre, en las calles de la capital alavesa.

La prueba decana del atletismo vasco será valedera para el campeonato de Álava y de Euskadi. Los dorsales están repartidos entre 3245 hombres y 918 mujeres, que vuelven a marcar un nuevo récord de participación; Álava será el territorio de Euskadi más representado, con 1517 atletas (36,44 %), seguida de Gipuzkoa con 742 (17,82 %) y Bizkaia con 674 (16,19 %).

Entre los favoritos a la victoria este año, en la carrera masculina, destacan Urko Herrán, vencedor en las cuatro últimas ediciones, Carles Montllor, Imanol Larrañaga, Joseba Díaz o Eneko Aguirrezabal. En la prueba femenina, el abanico de favoritas es más amplio; destaca la alavesa Elena Loyo, y estarán en la pelea Arrate Mintegi y Diana Vecillas.