Otros deportes IRUDEK BIDASOA IRUN El Bidasoa cae en Flensburg tras un partido muy disputado (38-35) EITB Publicado: 02/12/2025 21:17 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 22:18 (UTC+1) El Bidasoa Irun ha competido de tú a tú en una exigente visita a territorio alemán, dejando sensaciones positivas pese al resultado. Julen Mujika. Imagen: CD Bidasoa Irun Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bidasoak galdu egin du Flensburgen partida oso lehiatu baten ostean (38-35)

El IRUDEK Bidasoa Irun ha estado muy cerca de lograr un triunfo de prestigio en la pista del SG Flensburg-Handewitt, vigente campeón de la Liga Europea, aunque finalmente ha caído por 38-35 en un encuentro en el que los irundarras han mostrado carácter, ritmo y determinación desde el comienzo. El conjunto de Mozas ha arrancado con un 4-7 impulsado por los goles de Mielczarski y la inspiración del zurdo Julen Mujika, y ha mantenido el control durante buena parte de un primer tiempo que ha cerrado por delante (16-17) tras una puesta en escena casi impecable.

En la segunda mitad, el Flensburg ha elevado su intensidad física y ha logrado darle la vuelta al marcador con un parcial de 5-2, apoyado en su portero y en el empuje de los internacionales Golla y Grgic. Aun así, el Bidasoa no se ha descolgado. Varias defensas de mérito, el buen hacer de Piotr y Gorka Nieto y dos dianas consecutivas de Nevado han devuelto a los guipuzcoanos al partido, hasta situarse 30-32 a falta de menos de ocho minutos, pese a las importantes ausencias de Xabi Tuá y Rodrigo Salinas.

El tramo final ha mantenido la emoción, sobre todo cuando un gol de Dariel ha dejado la diferencia en solo un tanto (35-34). Sin embargo, el Flensburg ha sabido gestionar mejor los últimos ataques y ha certificado la victoria con un parcial de 3-1. Pese al resultado, el Bidasoa ha reforzado su imagen ante uno de los gigantes de la competición y afronta ahora la ronda principal de los octavos —junto a Flensburg, Kiel y Limoges— con la misión de sumar puntos para confirmar que este año quiere aspirar a todo en Europa.

Ficha técnica:

38 - Flensburg-Handewitt: Buric, Kevin Möller, Haidu (porteros); Pytlick (5), Golla (9), Kirkelökke (7), Grgic (8, 3 de pen.), Horgen (3), Volz (5, 2 de pen.), Knutzen, Blagotinsek (1), Novak, Rithaphorn, Detlefsen, Tonnesen.

35 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (porteros), Xabi González, Piotr (5), Esteban Salinas (2), Mujika (7), Nevado (5), Peciña, Furundarena, Valles, Dariel García (5, 3 de pen.), Gorka Nieto (5, 1 de pen.), Unai Barreto, Jevtic (3), Matheus da Silva, Cavero (3, 1 de pen.).

Marcador cada cinco minutos: 1.3; 4-6; 7-9; 10-11; 13-14; 16-17- descanso- 19-19; 22-20; 27-24; 30-27; 35-32; 38-35.

Árbitros: Andreas Borge y Magnus Nygren (Noruega). Descalificaron con tarjeta roja directa a Matheus en el minuto 20. Excluyeron además a Blagotinsec y Jevtic.

Incidencias: sexto y último encuentro de la fase de grupos de la Liga Europea disputado en el Joule Arena de la localidad alemana de Flensburgo ante unos 4.000 aficionados.