Ariane Toro se cuelga el bronce en la categoría de hasta 52 kilos en el Grand Slam de Tokio
EITB
Toro, de 22 años, se ha impuesto en la final de repesca a la japonesa Kisumi Omori.
Ariane Toro. Foto de archivo: EITB
Ariane Toro ha conseguido este sábado la medalla de bronce en la categoría de -52 kilos del Grand Slam de Tokio de judo, al imponerse en una de las finales de la repesca a la japonesa Kisumi Omori.
La judoca navarra, de 22 años, ha salido victoriosa en un enfrentamiento ante una rival de gran nivel como Omori, ganadora este año del Grand Slam de París y habitual de los podios en los principales torneos del circuito mundial.
Toro había caído ante la también japonesa Nanako Tsubone, pero en la repesca ha podido acceder a la lucha por las medallas al derrotar a la surcoreana Seyun Jang.