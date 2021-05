23/05/2021 12:29 Otros deportes PIRAGÜISMO Virgina Díaz consigue el oro en la Copa del Mundo de Lucerna EITB MEDIA El dos sin timonel de la becada por Basque Team ha volado en los últimos 500 metros. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Virginia Díaz y Aina Cid. Imagen: Basque Team Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Ya lo avisaron en la clasificatoria. Fueron las mejores en la ronda preliminar del viernes y pasaron directamente a la final A de hoy. Virginia Díaz y Aina Cid han vuelto a hacer visible en Lucerna que componen uno de los botes más sólidos a nivel internacional, mostrando de nuevo sus credenciales de cara a los Juegos de Tokio.



Como en otras ocasiones, en la final han seguido la misma estrategia. La salida ha sido bastante diesel, dejando las fuerzas para la parte final de la regata. En los primeros 500 metros se han colocado cuartas, cediendo el protagonismo a Rumanía, Chile e Irlanda. En el paso por los 1.000 metros ya habían avanzado una posición, colocándose terceras, por detrás de rumanas y chilenas.



Parecía que Rumanía, una de sus grandes rivales desde 2019, no iba a bajar el ritmo, manteniéndose constante con 36 paladas por minuto. Sin embargo, eso no ha desesperado a Díaz y Cid, quienes han sabido mantener la calma para dar un vuelco a la regata en los últimos 500 metros. Al paso por los 1.500 se han colocado en cabeza y a partir de ahí no han tenido rival, han subido el ritmo a las 39 paladas por minuto y han volado literalmente hasta alcanzar la medalla de oro, parando el crono en 7.17.93. Les han seguido Irlanda (+4.24) y Rumanía (+4.30) para completar el podio.



Hay que recordar que Virginia Díaz y Aina Cid se adjudicaron el bronce en el último Europeo disputado en abril en Varese, y que ya consiguieron el billete para disputar los Juegos de Tokio en el Mundial de Linz-Ottensheim de 2019.