05/08/2021 18:05 Otros deportes Motociclismo Valentino Rossi se retirará al final de la presente temporada AGENCIAS | EITB MEDIA El italiano dice adiós con nueve Mundiales ganados, siete de ellos en la categoría reina, y el propósito de probar como piloto de coches, además de ser propietario de un nuevo equipo de MotoGP.

El piloto italiano Valentino Rossi ha anunciado este jueves su retirada del motociclismo al final de la presente temporada, cerrando una larga y exitosa carrera en la que destacan un total de 115 victorias y nueve títulos mundiales.

"He decidido parar al final de esta temporada, esta será mi última como piloto de MotoGP. Es un momento muy triste, es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. El año que viene mi vida cambiará. Pero ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un recorrido larguísimo y verdaderamente divertido", anunció Rossi ante la prensa.

Antes del Gran Premio de Estiria de MotoGP, después del 'parón' veraniego, optó como había pincelado al inicio de este Mundial por anunciar su futuro; y será el dejar MotoGP, el mundo del motociclismo, con nueve Mundiales y siete de ellos en categoría reina.

"Cuando se inició el Mundial quería continuar, pero en lo que va de temporada los resultados han sido peores de lo esperado", aportó.

De aquí a final de año, voluntad de mejora y de poder ganar una última carrera. Lo haga o no, se va con el cariño de los 'tiffosi' y de aficionados en todo el mundo. "He contado con un gran apoyo en todo el mundo, y es difícil de entender, me sobrecoge, pero me enorgullece su apoyo", se sinceró.

Piloto de coches

Una vez finalice la temporada, preparará su nueva carrera como propietario de un nuevo equipo en MotoGP y buscará abrir un ciclo como piloto en automovilismo.

Se marcha, eso sí, con una 'espinita clavada', el no ser diez veces campeón del mundo. "Me siento un poco triste por no haber podido conseguir el décimo título, el décimo Mundial, porque creo que me lo merecía por mi nivel y por mi velocidad. Lo perdí dos veces en la última carrera. Pero tampoco me puedo quejar de los resultados de mi carrera", matizó.