Garbiñe Muguruza jugará la final del WTA

La tenista Garbiñe Muguruza ha superado esta madrugada a la estonia Anett Kontaveit (6-4, 6-4) en las Finales WTA, la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, y ha logrado el pase a las semifinales, donde vivirá un duelo fratricida con Paula Badosa.

Este domingo, Muguruza, cabeza de serie número seis, quebró la racha de 12 victorias consecutivas de Kontaveit, octava favorita, y se confirmó como la segunda clasificada del grupo de Teotihuacán. Y lo hizo convirtiéndose en la primera jugadora en romper el servicio de la estonia en Guadalajara -que solo se había enfrentado a tres puntos de 'break' en sus dos primeros partidos-, y en su primer juego.

"Hoy fue un partido que fue todo o nada. Comenzar la 'round-robin' con una derrota no fue bueno, y lograr dos victorias y clasificarme fue increíble. Hoy creo que jugué el mejor partido de los tres", explicó Muguruza. "Tengo más experiencia. Ahorro la energía que necesito para cuando la necesito, soy más inteligente y no demasiado emocional. Comencé con una derrota y dije 'No importa, todavía tengo posibilidades", relató.

Ahora, se verá las caras con Paula Badosa por primera vez.