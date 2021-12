18/12/2021 16:33 Otros deportes Snowboard Lucas Eguibar gana el bronce en la Copa del Mundo de Cervinia EITB MEDIA El rider de Basque Team vuelve a brillar en una temporada en la que parte como favorito para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Lucas Eguibar, a la derecha, en el podium de Cervinia. Foto: Basque Team Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Lucas Eguibar, actual campeón del Mundo ha vuelto a destacar en la Copa del Mundo, subiendo al tercer cajón de la prueba disputada en Cervinia (Italia).

El donostiarra ha demostrado por qué está en todas las quinielas. Se ha deslizado sólido y con firmeza por el circuito marcado en la pista del Valle d´Aosta. El viernes fue el mejor en la tanda clasificatoria y este sábado ha vuelto a ser el más rápido tanto en los octavos como en los cuartos de final. En los octavos de final ha avanzado a la siguiente ronda junto al suizo Kalle Koblet, superando al también becado por Basque Team Álvaro Romero y al estadounidense Alex Debold. En cuartos de final ha sido más rápido que el todopoderoso Alessandro Haemmerle, Koblet y el italiano Filippo Ferrari.

Semifinal

La semifinal no ha comenzado demasiado bien, ya que Lucas ha quedado relegado a la cuarta posición. Sin embargo, ha sabido mantener los nervios bajo control y, con una paciencia digna de mención, ha esperado un error de sus contrincantes. El austriaco Haemmerle y el japonés Yoshiki Takahara han sufrido un choque que ha terminado con la caída de ambos, circunstancia que ha aprovechado Lucas para avanzar a la segunda posición.

Final

Ya en la gran final el austriaco Jakob Dusek y el canadiense Eliot Grondin han sido mejores. Lucas Eguibar se ha tenido que conformar con un bronce que tiene un gusto muy dulce, ya que le devuelve al podio, después del oro del Mundial y la plata de la copa del Mundo de Reiteralm hace casi un año.

Próximo objetivo

Tras el parón navideño, le espera una temporada llena de emoción, con el Globo de Cristal de la general de la Copa del Mundo en juego, pero también con la presión de ser uno de los candidatos a obtener una presea en los Juegos de Beijing, que se disputarán en febrero.

"Estoy muy contento"

"Estoy muy contento, emocionado, ha sido un verano muy largo con mis problemas de espalda, incluso me he planteado dejarlo porque no mejoraba. Pero estamos aquí de nuevo y estoy muy feliz. Se nos ha escapado la victoria por los errores que he hecho pero hay que seguir trabajando. Disfrutar las Navidades ahora y volver más fuerte" ha declarado Lucas Eguibar.