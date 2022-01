30/01/2022 15:17 Otros deportes Final en Australia Rafa Nadal gana el Abierto de Australia y se hace con su 21º 'Grand Slam' AGENCIAS | EITB MEDIA Nadal remonta una épica final en Australia ante Medvedev y se convierte en el hombre con más 'Grand Slam' del tenis mundial. Escuchar la página Escuchar la página

Rafa Nadal ha conquistado este domingo el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar y vencer en una histórica final al ruso Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5), una victoria que le otorga su 21º 'grande' y que le encumbra como el tenista masculino más grande de todos los tiempos.

Nunca había remontado una final de un 'Grand Slam' marchando dos sets abajo, pero el de Manacor no entiende de estadísticas, solo de lucha, de persistencia y de no darse por vencido. Por eso, no bajó los brazos cuando todo parecía perdido, y dio la vuelta a su duelo ante el número dos del mundo para encaminarse de manera firme hacia el Olimpo del tenis mundial.