09/02/2022 17:03 Otros deportes BEIJING 2022 Lucas Eguibar, en busca de la medalla BASQUE TEAM | EITB MEDIA El snowboarder donostiarra de Basque Team buscará en la madrugada del miércoles al jueves la gloria olímpica. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Lucas Eguibar en busca del oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Lucas Eguibar, campeón del mundo de snowboardcross, parte entre los favoritos para obtener el oro olímpico en esta prueba de los Juegos de Beijing 2022, que se disputará esta madrugada en Zhangjiakou (clasificatoria 04:15 en Euskadi, carrera 07:00).

El doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) en 2017 y diploma en los Juegos de Sochi 2014, disputa en China sus terceros Juegos Olímpicos con el ánimo de sacarse la espinita de Pyeongchang 2018, donde se desequilibró en los octavos de final para ver cómo se esfumaban a las primeras de cambio las opciones de medalla. El deportista de Basque Team afronta las últimas horas antes de la que puede ser la prueba más importante de toda su carrera deportiva.

"Estoy tranquilo. En cada carrera y cada bajada puede pasar cualquier cosa, pero yo voy a luchar" ha asegurado el donostiarra en la rueda de prensa ofrecida por el comité Olímpico Español previa a la competición.

El dolor y las molestias que ha ido acarreando en la espalda parecen por el momento controladas. "Estoy mucho mejor físicamente. Estoy con dolor, pero es mucho más llevadero. Físicamente llego mucho mejor que por ejemplo a la copa del Mundo de China. En cortina demostré que estoy fuerte y creo que puedo estar delante" ha declarado Eguibar.

En cuanto a los que podrían ser sus potenciales rivales ha nombrado a Alessandro Hämmerle, al alemán Martín Noerl, y al canadiense Eliot Grondin: "Alesandro está muy fuerte, Noel ayer marcó el mejor tiempo en los entrenamientos y Grondin fue tercero, pero tengo que seguir mi instinto en carrera".

Pese a las dificultades de la pista y la ausencia de su entrenador, el austriaco Mario Fuchs, que contrajo el Covid-19 y no pudo viajar a China, Lucas se muestra optimista: "Estoy motivado. La carrera de Cortina fue buena y llego bien. Físicamente he podido entrenar bien y aunque me fastidia que la pista nos perjudique, tengo ganas de dar un golpe encima de la mesa. El trabajo que estamos haciendo está dando sus frutos y eso da mucha motivación".

Eguibar llega a Pekín tras firmar hace justo un año su obra cumbre, el título mundial en la estación sueca de Idre Fjäll. El dueño del Globo de Cristal en 2015, no tuvo un buen inicio en la Copa del Mundo esta temporada, pero fue tercero en Cervinia antes de Navidad y llega a Beijing tras una quinta plaza en Cortina d'Ampezzo a finales de enero.