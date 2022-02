Los Angeles Rams vencen en la Super Bowl a los Cincinnati Bengals

Los Angeles Rams conquistaron este domingo la LVI Super Bowl, la gran final de la NFL estadounidense, tras imponerse por un ajustado 23-20 a los Cincinnati Bengals, en un partido con alternativas que se decidió a su favor en los compases finales.

Los Rams lograron levantar su segundo trofeo Vince Lombardi tras el de 2000, cuando entonces jugaban todavía en St Louis, y dejaron de nuevo a los Bengals, la gran revelación de la campaña, sin la gloria por tercera ocasión tras sus derrotas.

El pasador de Los Angeles, Matthew Stafford llevó al triunfo a su equipo con un pase de anotación para Cooper Kupp a sólo minuto y medio del final. Stafford acumuló tres envíos de anotación en el duelo.

Hubo 100.000 espectadores en la grada dell SoFi Stadium de Los Angeles.

