Otros deportes Tras ganar el Europeo Asier Martínez: "Compartir este triunfo con mi ídolo, como es Martinot, es increíble, estoy muy feliz" Agencias | EITB Media Publicado: 17/08/2022 23:47 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2022 00:40 (UTC+2) El atleta navarro se ha mostrado "muy contento" tras haberse proclamado campeón de Europa de 110 metros vallas. Ha superado en la final a Martinot-Lagarde por una milésima. Escuchar la página Escuchar la página

Asier Martínez, tras proclamarse campeón de Europa. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Asier Martinez: "Garaipen hau nire idoloa den Martinoten aurrean lortzea sinestezina da, oso pozik nago"

Asier Martínez se mostró "muy feliz" tras proclamarse campeón de Europa de 110 metros vallas este 17 de agosto en Múnich. Se alzó con el triunfo tras superar por una milésima a Pascal Martinot-Lagarde, su ídolo, tal y como confesó el navarro al finalizar la prueba.

El atleta de 22 años se impuso en la final del 110 vallas con un tiempo de 13,14 segundos, que a la vez fue su mejor marca personal y redondeó una jornada perfecta.

"No se puede pedir más, estoy muy feliz. Ha sido una experiencia preciosa porque además estaba mi padre, mi madre no pudo venir, pero sí lo hicieron todos mis amigos. Me he sentido en casa y estoy muy contento", dijo Asier Martínez en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

"Compartir este triunfo con mi ídolo, como es Martinot, es increíble. Sabía que iba a ser el gran rival, es el más perro viejo en estos campeonatos y él sí que corría en casa porque sabe gestionar estos momentos y así ha sido, que ha apretado mucho hasta el final", añadió el de Zizur Mayor.

Tras la medalla de bronce que cosechó en el Mundial de Eugene y la superioridad que demostró en las semifinales en Múnich, Asier Martínez se convirtió en el principal favorito al oro, una circunstancia que le generó presión: "Me he sentido muy bien aunque ha sido difícil gestionar la presión. El dorsal azul lo llevaba Sasha Zoya y por lo menos me he quitado ese punto de presión, aunque ha sido difícil gestionar esa sensación de tensión. Yo sabía que era uno de los posibles favoritos y es difícil abstraerse de todo eso. No he acumulado mucha experiencia antes, pero me ha ayudado mucho mi gente. En la final de Eugene era uno más. Aquí no, la presión era mucho mayor y eso ha condicionado todo", agregó el campeón de Europa.