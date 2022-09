Otros deportes V Pentatlón Vasco Nerea Arruti y Andoni Iruretagoiena, campeones del Pentatlón Vasco A. B. E. | EITB Media Publicado: 25/09/2022 11:44 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2022 11:44 (UTC+2) Arruti se ha enfundado la txapela en categoría femenina e Iruretagoiena en la masculina. Los deportistas han ofrecido un gran espectáculo en Azpeitia. Escuchar la página Escuchar la página

Nerea Arruti y Andoni Iruretagoiena, campeones del Pentatlón Vasco. Foto: EITB Media Whatsapp

Nerea Arruti y Andoni Iruretagoiena se proclamaron campeones del V Pentatlón Vasco que se disputó el sábado 24 de septiembre en la plaza de toros de Azpeitia (Gipuzkoa).

En categoría femenina se impuso Nerea Arruti. Karmele Gisasola 'Zelai III' fue segunda y Lucia Orbe tercera. Orbe fue la mejor en la prueba de levantar la piedra y casi a la par finalizó Zelai III. Arruti necesitó un poco más de tiempo que sus rivales para completar las 15 alzadas. En la segunda prueba, en el arrastre de la piedra de 250 kilos, Zelai III tomó la delantera y se puso en cabeza con una ventaja de 14 segundos sobre Orbe y de 22 respecto a Arruti. En la prueba de aizkolaris llegó la remontada de Arruti, que fue la mejor y metió un minuto y 19 segundos a Zelai III. Orbe necesitó 2 minutos y 31 segundos más que Arruti en esa prueba.

En la carrera de txingas Nerea Arruti no cedió y sus rivales no le pudieron recortar tiempo. En la última prueba, la de correr, Arruti se mantuvo en cabeza sin problemas, no vio peligrar el primer puesto y se enfundó la txapela con un tiempo de 21 minutos y 9 segundos. Zelai III fue segunda a 2'13" y Orbe tercera a 4'09".

En categoría masculina los seis finalistas se dividieron en dos turnos. En el primero compitieron Ioritz Gisasola 'Zelai IV', Aritz Irabazabal y Joseba Otaegi. Zelai IV ganó la tanda con un tiempo de 35 minutos y 55 segundos; Otaegi fue segundo a 1'58" e Irazabal tercero a 4'11".

En la segunda tanda de categoría masculina fue el turno para Xavier Zaldua, Andoni Iruretagoiena 'Izeta VI' y Julen Gabirondo. Izeta VI se situó en cabeza tras la prueba de levantar la piedra con una renta de 17 segundos sobre Zaldua y de 51 segundos respecto a Gabirondo. Izeta VI mejoró en un segundo el tiempo de Zelai IV en esta prueba. En el arrastre de piedra Izeta VI aumentó su ventaja respecto a Zaldua hasta los 44 segundos y hasta 1'21" sobre Gabirondo. En la prueba de aizkolaris la ventaja de Andoni Iruretagoiena 'Izeta VI' fue a más; Gabirondo se situó a 54 segundos tras superar a un Zaldua que se quedó a 1'18" del líder.

En la carrera de txingas Izeta VI no flaqueó y comenzó la prueba de correr con 1'19" de ventaja sobre Gabirondo. Zaldua comenzó a correr con una desventaja de 22 segundos respecto a Julen Gabirondo. Izeta VI impuso un gran ritmo corriendo, y se alzó con el triunfo tras completar en Pentatlón con un tiempo de 31 minutos y 36 segundos. Julen Gabirondo fue segundo a 1'07" y Xavier Zaldua tercero a 1'22". La cuarta plaza correspondió a Zelai IV a 4'19" del ganador, Joseba Otaegi fue quinto a 6'17" y Aritz Irazabal sexto a 8'30".