Rahm abandona el torneo The Players por enfermedad

Euskaraz irakurri: Rahmek The Players txapelketa utzi du gaixotasunagatik

Jon Rahm se ha visto obligado este viernes a abandonar el torneo The Players que disputaba en Estados Unidos, según ha indicado el PGA Tour a través de las redes sociales.

El torneo no dio detalles sobre las molestias sufridas por Rahm, pero los medios estadounidenses aseguran que se trata de un problema estomacal.

El bizkaíno, el jugador más en forma en este arranque de temporada y campeón de tres torneos en 2023, había comenzado The Players con uno bajo par el jueves y estaba a siete golpes del primer líder, Chad Ramey.

En esta campaña, Rahm conquistó el Sentry Tournament of Champions, The American Express y Genesis Invitational.

FedExCup leader and World No. 1 Jon Rahm WD from THE PLAYERS Championship due to illness.