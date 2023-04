Entidades y personalidades del deporte y de la sociedad felicitan a Rahm tras su victoria en Augusta

Euskaraz irakurri: Kirolaren eta gizarteko hainbat erakundek eta pertsona ospetsuk Rahm zoriondu dute, Augustako garaipenagatik

Jon Rahm ha conseguido, en la madrugada de este lunes (pasada ya la medianoche en Euskal Herria), un triunfo histórico para el deporte vasco, adjudicándose el Masters de Augusta. A consecuencia de ello, diferentes entidades y personalidades del ámbito deportivo y social han hecho pública su felicitación para el golfista de Barrika. Hemos traído aquí algunas, tan solo una pequeña muestra, de esas felicitaciones.

Dentro del mundo del deporte, el Athletic, club del que Rahm es socio, ha lanzado un mensaje de felicitación para su primer embajador del 125 aniversario de la entidad bilbaína. El Athletic ha destacado que es la tercera vez en que el Masters de Augusta finaliza con victoria de un golfista vasco.

La Real también ha compartido, en redes sociales, su felicitación para Jon Rahm: “Historia”, ha dicho el club txuri-urdin, para calificar lo realizado por el de Barrika:

La tenista Garbiñe Muguruza, que también ha ostentado, en su carrera, el número uno mundial y ha logrado la victoria en grandes campeonatos, ha felicitado ahora al golfista vizcaíno.

Otro tenista, Rafael Nadal, y el exjugador de baloncesto Pau Gasol se han dirigido así a Rahm:

I’m so happy and proud of my fellow Spaniard!! The new @TheMasters champion!! Congrats @JonRahmpga!! Keep making history!! pic.twitter.com/joJ83L9H3g