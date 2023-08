Otros deportes Mundial de Duisburgo Higinio Rivero consigue el billete para los Juegos de París EITB MEDIA Publicado: 27/08/2023 10:29 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2023 11:12 (UTC+2) El piragüista vizcaíno ha concluido sexto en la final del VL2-200 en el Mundial de Duisburgo. Escuchar la página Escuchar la página

Higinio Rviero. Foto: Basque Team

Higinio Rivero ha conseguido el objetivo principal con el que acudió al campeonato del Mundo de piragüismo sprint que se disputa en la localidad alemana de Duisburgo. El vizcaíno ha terminado en sexta posición la final A del VL2-200 metros y se ha asegurado así el pase a los Juegos de París 2024. Los de la capital francesa serán los segundos Juegos para el palista becado por la Fundación Basque Team tras competir también en Tokio, donde obtuvo un diploma por su sexto puesto.



En el Mundial de Duisburg Higinio comenzó siendo segundo en su sesión clasificatoria. Marcó un tiempo de 54.236, entrando en meta por detrás del brasileño Igor Alex Tofalini, y por delante de los representantes de Canadá, Hungría, Japón, Tailandia y Alemania.



En la semifinal su actuación todavía mejor. Paró el crono en los 53.437 y ganó su serie, por delante del ucraniano Andrii Kryvchun (54.383), el británico Edward Clifton, el húngaro Tamas Juhasz, el italiano Marius-Bogdan Ciustea, el alemán Anas Al Khalifa, el tailandés Santi Wantawee y el japonés Yuta Takagi.



En la final Higinio no ha podido pelear por las medallas pero ha asegurado su presencia en los Juegos de París 2024, al terminar sexto con una marca de 54.137. El oro y la plata del Mundial han ido a parar a manos de los brasileños Fernando Rufino de Paulo e Igor Alex Tofalini, y el bronce lo ha ganado el estadounidense Steven Haxton.



"Lo he intentado adelante pero se me ha hecho duro al final. Hasta el 100 iba en la lucha por las medallas pero por el viento y por el agua, que era dura, he pinchado un poco al final. Contento porque hemos clasificado para París 2024 y así tenemos la tranquilidad de trabajar de tener tiempo para trabajarlo el año que viene y estar en la lucha por las medallas" ha declarado Rivero al equipo de comunicación de la Federación Española de Piragüismo después de terminar la prueba.



La deportista de Basque Team Begoña Lazcano también persigue el sueño olímpico y todavía sus opciones están intactas. Este sábado se ha clasificado para la final A del K2-500 metros junto a Laia Pelachs, y si este domingo entran entre las seis primeras, obtendrán el billete.