Otros deportes Balonmano Karsten renueva con el Bera Bera por una temporada más EITB Media Publicado: 28/04/2025 13:36 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2025 13:36 (UTC+2) Elke Karsten seguirá en el Super Amara Bera Bera un año más, hasta el final de la temporada 2025-2026, tras firmar su renovación por una temporada más. Elke Karsten. Foto: @BalonmaBeraBera

Euskaraz irakurri: Karstenek kontratua berritu du Bera Berarekin, denboraldi batez

Elke Karsten ha renovado su contrato con el Super Amara Bera Bera por una temporada más, y por lo tanto cumplirá su sexta temporada en el club de San Sebastián.

"Estoy feliz por seguir un año más", ha expresado la internacional argentina tras renovar su contrato. "Es un lugar que me gusta mucho y donde quiero estar. Seguir aquí me exige estar al máximo, ya que el equipo quiere luchar por todo y por qué no, ganarlo. Es un lindo reto para continuar mi carrera", ha añadido.

Con 156 goles, es la máxima goleadora del equipo en la presente temporada. Además de visualizar el final de Liga, Karsten ya se fija el reto de "volver a meternos el año que viene en Europa y contar con el apoyo de la gente".