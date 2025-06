Jon Rahm afronta la última jornada del US Open sin opciones

Euskaraz irakurri: Jon Rahm aukerarik gabe geratu da AEBko Irekiko azken jardunaldiaren faltan

Jon Rahm firmó una mala tercera jornada este sábado en el US Open para quedarse sin opciones de alzar su tercer 'Grand Slam', a 11 golpes del líder, el estadounidense Sam Burns.

Oakmont rebajó su exigencia con la lluvia, los 'greens' bajaron su velocidad, pero Rahm no encontró su momento, después de dos buenas jornadas, para meterse en la pelea del domingo. El de Barrika firmó 73 golpes.

Rahm, ganador de la edición de 2021, amagó con el 'moving day' después de dos 'birdies' en los primeros nueve hoyos, pero la segunda vuelta empezó con 'bogey' y un 'doble-bogey' en el hoyo 15 terminó de condenarle a un desenlace sin emoción en el escenario donde debutó en el 'Grand Slam' en 2016.

Con +7 en el total, Rahm se descolgó de una batalla de 'novatos', aspirantes al primer 'major'.

