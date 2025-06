Carlota Ciganda gana su tercer título en el circuito LPGA

Euskaraz irakurri: Carlota Cigandak bere hirugarren txapelketa irabazi du LPGA zirkuituan

Carlota Ciganda logró este domingo su tercer título en el circuito LPGA y el primero desde que en 2016 firmara los dos primeros, al ganar el Meijer LPGA Classic, torneo disputado desde el jueves en el Blythefield Country Club de Belmont, un suburbio al noreste de Grand Rapids (Míchigan, Estados Unidos).

Con el de este domingo, la jugadora pamplonesa, de 35 años, atesora ya doce títulos como profesional, tres en el LPGA, uno en el circuito surcoreano y ocho en el circuito europeo, en el que ganó por última vez el 1 de diciembre pasado en el Andalucía Costa del Sol Open de España.

Siete veces integrante del equipo europeo en la Ryder Cup y en tres ocasiones olímpica, Carlota Ciganda firmó cuatro rondas de 69, 67, 69 y 67 para 272 golpes totales (16 bajo par).

La navarra, que entregó una cuarta y última tarjeta de 67 con seis birdies por dos bogeys, aventajó en un impacto a la surcoreana Hye-Jin Choi, con la que la número 32 del mundo pugnó por el título hasta el último instante.

