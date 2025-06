Otros deportes Balonmano El Bera Bera se inscribe en la EHF European League de la temporada 2025-26 EITB MEDIA Publicado: 17/06/2025 21:35 (UTC+2) Última actualización: 17/06/2025 21:39 (UTC+2) Así, el equipo vasco, en su trigésima participación en competición europea, volverá a disputar el segundo campeonato en importancia a nivel continental. El Bera Bera firmó una notable actuación en la pasada EHF European League. Foto: EITB Media. Whatsapp

El Super Amara Bera Bera se ha inscrito en la EHF European League de la temporada 2025-26, según ha informado este martes el club donostiarra. Así, el equipo vasco, en su trigésima participación en competición europea, volverá a disputar el segundo campeonato en importancia a nivel continental, en el que, en la temporada recién finalizada, logró alcanzar los cuartos de final; en esa eliminatoria, en marzo, ante el Blomberg-Lippe, quedó eliminado en los penaltis.

Tal y como ha precisado el Bera Bera, el próximo 15 de julio se van a sortear las fases de clasificación, que tendrán lugar en estas fechas: la primera, el 30 de agosto, y el 6 de septiembre; la segunda, entre el 27 de septiembre, y el 5 de octubre; y la tercera, donde, probablemente, entre el Bera Bera, del 8 y 9 al 15 y 16 de noviembre. Esa última eliminatoria da acceso a la fase de grupos, que se jugará entre el 10 de enero y el 21 de febrero.

El Bera Bera, en cualquier caso, ha apuntado que, hasta que no se aprueben las invitaciones a la Champions League y no quede determinado cómo distribuye la EHF los cabezas de serie, no es definitivo que el equipo guipuzcoano entre en competición en la tercera eliminatoria de clasificación.

El objetivo del Bera Bera, tras llegar a los cuartos de final en la campaña 2024-25, es "repetir lo de la temporada pasada".