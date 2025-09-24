Cuatro y Medio Campeón, en 2024 Unai Laso no participará en el Cuatro y Medio de 2025 EITB Publicado: 24/09/2025 19:30 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 19:33 (UTC+2) El delantero de Bizkarreta-Gerendiain, en plena recuperación tras su operación en la rodilla derecha, presenta una "buena evolución", pero, según informa Baiko, "la readaptación de su rodilla no ha conseguido aún el nivel adecuado para la competición". Unai Laso, en la final del Cuatro y Medio de 2024. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Unai Lasok ez du 2025eko Lau t'erdiko Txapelketan jokatuko

Unai Laso no participará en el Campeonato del Cuatro y Medio de 2025, y, de esta manera, no podrá reeditar la txapela obtenida en 2024 en ese mismo campeonato, según ha informado, este miércoles por la tarde, Baiko, la empresa a la que pertenece Laso. El delantero de Bizkarreta-Gerendiain, que se halla en plena recuperación tras la operación que le fue efectuada, en junio, en la rodilla derecha, presenta una "buena evolución", pero, según precisa Baiko, "la readaptación de su rodilla no ha conseguido aún el nivel adecuado para la competición".

El pelotari fue intervenido quirúrgicamente, en junio, de una tendinopatía rotuliana en su rodilla derecha. Laso, señala Baiko, "debe continuar con su trabajo de rehabilitación y fortalecimiento durante las próximas semanas", por lo que causa baja en el Cuatro y Medio, que comienza en octubre.