Cuatro y Medio Presentado este lunes Doce pelotaris buscarán la txapela del Cuatro y Medio de 2025, que empieza este viernes EITB Publicado: 29/09/2025 15:48 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 18:11 (UTC+2) La gran final está programada para el 16 de noviembre. Unai Laso, campeón en 2024, no podrá defender la txapela que obtuvo hace un año, ya que todavía está en proceso de recuperación tras su operación en la rodilla. 1:27 Whatsapp

Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato del Cuatro y Medio de 2025, que va a comenzar este viernes, 3 de octubre, con las dos primeras eliminatorias de octavos de final, y cuya final está programada para el próximo 16 de noviembre, si bien todavía no tiene confirmada su sede. La edición de 2025 del Cuatro y Medio, que ha sido presentada este lunes en Bilbao, llega marcada por la ausencia de Unai Laso, actual campeón del torneo, que no podrá defender la txapela que obtuvo en 2024, ya que todavía está en proceso de recuperación tras su operación de rodilla, y también presenta una novedad importante, que afecta al saque: la jugada inicial de cada tanto se retrasa al cuatro y medio, con el objetivo de que tenga una menor incidencia en el juego.

En este contexto, Baiko ha escogido, para el Cuatro y Medio de 2025, en la Serie A, a Iñaki Artola, Joanes Bakaikoa, Erik Jaka, Iker Larrazabal, Jon Ander Peña e Iraitz Zubizarreta, en tanto que Aspe se ha decantado por Jokin Altuna, Darío Gómez, Aitor Elordi, Joseba Ezkurdia, Peio Etxeberria y Javi Zabala. Los cuatro cabezas de serie, que ya están clasificados para la liguilla de cuartos de final, son Altuna III y Peña II, en el grupo A, y Jaka y P. Etxeberria, en el grupo B, mientras que los otros ocho participantes deberán ganarse, en este primer fin de semana de competición, su puesto en esa liguilla.

El campeonato dará comienzo en Alegia y en Zalla, este viernes; en la localidad guipuzcoana, se enfrentan Artola y Bakaikoa, mientras que en la vizcaína saltarán a la cancha Ezkurdia y Elordi. Al día siguiente, el Cuatro y Medio se traslada a Soria, donde jugarán Darío y Zabala, y el domingo, en Eibar, Larrazabal y Zubizarreta III se disputarán el último billete para los cuartos de final. Los ganadores de Alegia y de Soria completarán el grupo A, y quienes logren la victoria en Zalla y en Eibar pasarán al grupo B.

Las semifinales del Cuatro y Medio de 2025 se jugarán el 1 y el 2 de noviembre en San Sebastián y en Vitoria-Gasteiz, y el partido por el tercer puesto tendrá lugar el 9 de noviembre, en un frontón todavía por determinar. Tampoco ha sido anunciado el lugar en el que se disputará la gran final del campeonato, que incluye otra novedad en su desarrollo: la elección de material se realizará siempre el mismo día de cada partido, para evitar así largos desplazamientos a los pelotaris.

Tolosa acogerá la final de la Serie B

En lo que respecta al campeonato del Cuatro y Medio de 2025 de la Serie B, la competición también se inicia este viernes, y la final está prevista para el 8 de noviembre. El partido por la txapela tendrá lugar en Tolosa.