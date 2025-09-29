Cuatro y Medio
Resultados
Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2025
EITB MEDIA
La competición se disputa del 3 de octubre al 16 de noviembre.
-
Campeonato del Cuatro y Medio de 2025. Imagen: EITB Media.
Euskaraz irakurri: 2025eko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
|
LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
|GRUPO A
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Artola/Bakaikoa
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Darío/Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|GRUPO B
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Jaka
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|P. Etxeberria
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Ezkurdia/Elordi
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Larrazabal/Zubizarreta III
|0
|0
|0
|0
|0
OCTAVOS DE FINAL
3 de octubre, Alegia
Artola vs. Bakaikoa
3 de octubre, Zalla
Ezkurdia vs. Elordi
4 de octubre, Soria
Darío vs. Zabala
5 de octubre, Eibar
Larrazabal vs. Zubizarreta III
------------------------------------------------------
LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
JORNADA 1
10 de octubre, Villava
Jaka vs. P. Etxeberria (GRUPO B)
10 de octubre, Azkoitia
Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)
11 de octubre, Bilbao
Altuna III vs. Peña II (GRUPO A)
12 de octubre, Lekunberri
Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)
------------------------------------------------------
JORNADA 2
17 de octubre, Villabona
Jaka vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)
17 de octubre, Amorebieta
P Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)
18 de octubre, San Sebastián
Altuna III vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)
19 de octubre, Tolosa
Peña II vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)
------------------------------------------------------
JORNADA 3
24 de octubre, Tafalla
Jaka vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)
24 de octubre, Elizondo
P. Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)
25 de octubre, Tolosa
Altuna III vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)
26 de octubre, Bilbao
Peña II vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)
------------------------------------------------------
SEMIFINALES
1 de noviembre, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz
XXXXX vs. XXXXX
2 de noviembre, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz
XXXXX vs. XXXXX
------------------------------------------------------
3º y 4º PUESTO
9 de noviembre
XXXXX vs. XXXXX
------------------------------------------------------
FINAL
16 de noviembre
XXXXX vs. XXXXX