Resultados

Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2025

La competición se disputa del 3 de octubre al 16 de noviembre.

  • Campeonato del Cuatro y Medio de 2025. Imagen: EITB Media.

Euskaraz irakurri: 2025eko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak

 

LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
             
  GRUPO A
 J G TF TC +/-
             

Altuna III 0 0 0 0 0
Peña II 0 0 0 0 0
Artola/Bakaikoa 0 0 0 0 0
Darío/Zabala 0 0 0 0 0
             
             
  GRUPO B
 J G TF TC +/-
           
Jaka 0 0 0 0 0
P. Etxeberria 0 0 0 0 0
Ezkurdia/Elordi 
 0 0 0 0 0
Larrazabal/Zubizarreta III 0 0 0 0 0

 

OCTAVOS DE FINAL

3 de octubre, Alegia

Artola vs. Bakaikoa

3 de octubre, Zalla

Ezkurdia vs. Elordi

4 de octubre, Soria

Darío vs. Zabala

5 de octubre, Eibar

Larrazabal vs. Zubizarreta III

LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL

JORNADA 1

10 de octubre, Villava

Jaka vs. P. Etxeberria (GRUPO B)

10 de octubre, Azkoitia

Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)

11 de octubre, Bilbao

Altuna III vs. Peña II (GRUPO A)

12 de octubre, Lekunberri

Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)

JORNADA 2

17 de octubre, Villabona

Jaka vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)

17 de octubre, Amorebieta

P Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)

18 de octubre, San Sebastián

Altuna III vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)

19 de octubre, Tolosa

Peña II vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)

JORNADA 3

24 de octubre, Tafalla

Jaka vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)

24 de octubre, Elizondo

P. Etxeberria vs. Larrazabal/Zubizarreta III/Ezkurdia/Elordi (GRUPO B)

25 de octubre, Tolosa

Altuna III vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)

26 de octubre, Bilbao

Peña II vs. Darío/Zabala/Artola/Bakaikoa (GRUPO A)

SEMIFINALES

1 de noviembre, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz

XXXXX vs. XXXXX

2 de noviembre, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz

XXXXX vs. XXXXX

3º y 4º PUESTO

9 de noviembre

XXXXX vs. XXXXX

FINAL

16 de noviembre

XXXXX vs. XXXXX

