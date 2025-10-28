Cuatro y Medio Calendario La semifinal del Cuatro y Medio Serie B entre Senar y Murua, trasladada al lunes en Tolosa EITB Media Publicado: 28/10/2025 20:05 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 20:12 (UTC+1) En un principio, el choque iba a tener lugar este viernes en Dima, en un festival para dilucidar las dos semifinales. La otra semifinal del campeonato Serie B entre Amiano y Rekalde se mantiene en la fecha inicial, es decir, se disputará este viernes en el municipio vizcaíno. Murua se quita el sudor en un partido del Cuatro y Medio Serie B. Imagen: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Senar-Murua Lau t' erdiko B Serieko finalerdia astelehenera atzeratu dute, eta Tolosan jokatuko da

Aspe Pelota, a través de su cartelera, ha dado a conocer este martes que la semifinal del campeonato del Cuatro y Medio Serie B entre Senar y Murua finalmente se disputará el próximo lunes en Tolosa (Gipuzkoa), en un festival que comenzará a las 16:30 horas.

En un principio, el choque iba a tener lugar este viernes en Dima (Bizkaia), en un festival para dilucidar las dos semifinales.

La otra semifinal del campeonato Serie B entre Amiano y Rekalde se mantiene en la fecha inicial, es decir, se disputará este viernes en Dima, en un festival que comenzará a las 21:15 horas.

Irun acogerá la final del torneo el próximo 8 de noviembre a las 17:30 horas.