Cuatro y Medio En Vitoria-Gasteiz Ezkurdia, con una contusión en el escafoides de su derecha, jugará el sábado la semifinal del Cuatro y Medio EITB Publicado: 29/10/2025 17:10 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 17:10 (UTC+1) El pelotari de Arbizu se enfrentará a Javi Zabala, por un puesto en la final del campeonato. La resonancia magnética que le han efectuado ha descartado la rotura. Joseba Ezkurdia, IMAGEN: EFE

Euskaraz irakurri: Ezkurdiak, eskuineko eskuaren eskafoidean kontusio bat duela, Lau t'erdiko finalerdia jokatuko du larunbatean

Joseba Ezkurdia jugará el sábado la semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026, en el frontón Ogueta, de Vitoria-Gasteiz, ante Javi Zabala, según ha quedado confirmado este miércoles. El pelotari de Arbizu sufre una contusión en el escafoides de su mano derecha, y la resonancia magnética que le han efectuado ha descartado una rotura, con lo que podrá disputar el encuentro.

En la elección de material, el martes, Ezkurdia ya había señalado que se encontraba bien, pero anunció que iba a esperar a la prueba médica para tomar una decisión definitiva. Así, la prueba ha sido positiva, y el navarro saltará a la cancha del Ogueta en la semifinal.

El partido será emitido, en directo, en eitb.eus y en ETB1.