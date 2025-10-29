Cuatro y Medio
En Vitoria-Gasteiz
Ezkurdia, con una contusión en el escafoides de su derecha, jugará el sábado la semifinal del Cuatro y Medio
EITB
El pelotari de Arbizu se enfrentará a Javi Zabala, por un puesto en la final del campeonato. La resonancia magnética que le han efectuado ha descartado la rotura.
Joseba Ezkurdia, IMAGEN: EFE
Joseba Ezkurdia jugará el sábado la semifinal del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026, en el frontón Ogueta, de Vitoria-Gasteiz, ante Javi Zabala, según ha quedado confirmado este miércoles. El pelotari de Arbizu sufre una contusión en el escafoides de su mano derecha, y la resonancia magnética que le han efectuado ha descartado una rotura, con lo que podrá disputar el encuentro.
En la elección de material, el martes, Ezkurdia ya había señalado que se encontraba bien, pero anunció que iba a esperar a la prueba médica para tomar una decisión definitiva. Así, la prueba ha sido positiva, y el navarro saltará a la cancha del Ogueta en la semifinal.
El partido será emitido, en directo, en eitb.eus y en ETB1.