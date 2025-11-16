Cuatro y Medio Final Peio Etxeberria supera con claridad, en la final, a Zabala, y gana el Cuatro y Medio de 2025 (22-11) EITB Publicado: 16/11/2025 19:08 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2025 19:48 (UTC+1) El pelotari de Zenotz se ha impuesto a Javi Zabala, que ha comenzado mejor que el navarro, en la gran final que se ha jugado este domingo; así, se ha hecho con su primera txapela en el Cuatro y Medio, tras terminar como subcampeón en 2023 y en 2024. Peio Etxeberria ha ganado el Cuatro y Medio de 2025. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak, finalean Zabala menderatuta, 2025eko Lau t'erdiko Txapelketa irabazi du (22-11)

Peio Etxeberria ha ganado el Campeonato del Cuatro y Medio de 2025, este domingo, en el frontón Bizkaia, en Bilbao. El pelotari de Zenotz ha conseguido la txapela al ganar, en la gran final del campeonato, a Javi Zabala, por 22-11; de esta forma, Etxeberria, de 27 años, ha obtenido su segundo título en un gran torneo, después del que consiguió, con José Javier Zabaleta, en el Campeonato de Parejas de 2024, en lo que es su primera txapela en el Cuatro y Medio, cuya final disputó, pero no pudo ganar, en las ediciones de 2023 y en 2024, con Jokin Altuna y Unai Laso, respectivamente, como rivales.

Con las gradas del frontón Bizkaia muy cerca del lleno, Zabala ha sumado los dos primeros tantos de la final, y Etxeberria los dos siguientes, para establecer el primer empate del encuentro (2-2). Otros dos tantos del de Nájera, que ha arrancado bien el partido, le han dado ventaja, pero el de Zenotz no cedía terreno, y enseguida ha puesto la igualada a cuatro.

Peio Etxeberria se ha situado por delante por primera vez en el 5-4, y ha anotado otros dos tantos más, antes de que Zabala pidiera su primer descanso, con 7-4 para el navarro. Con 9-4, Etxeberria sumaba ya siete tantos de manera consecutiva, y ha llegado a los ocho, cuando ha obtenido el 10-4. Un remate al ancho que se le ha ido fuera al de Zenotz ha supuesto el quinto tanto para Zabala, que recuperaba así el saque.

El pelotari navarro dominaba con claridad, y seguía ampliando su renta; Zabala, por su parte, no lograba romper el ritmo de su adversario (14-5). En el 16-5, Etxeberria llevaba, a su favor, un parcial de 14-1, desde el 2-4. Un error del delantero navarro ha supuesto el 16-6, el sexto tanto para Javi Zabala, que debía arriesgar para tratar de apretar a Peio Etxeberria.

Un resbalón de Peio Etxeberria ha llevado el 16-8 al marcador, pero el navarro ha recuperado el saque, y, con dos tantos más, ha conseguido el 18-9. La final estaba casi decidida, para el subcampeón de 2023 y de 2024, y, muy poco después, con un resultado de 22-11, Peio Etxeberria se ha hecho con la txapela de 2025. El frontón Bizkaia ha saludado con emoción al nuevo campeón del Cuatro y Medio.

Evolución del marcador: 0-1/0-2/1-2/2-2/2-3/2-4/3-4/4-4/5-4/6-4/7-4/8-4/9-4/10-4/10-5/11-5/12-5/13-5/14-5/15-5/16-5/16-6/16-7/16-8/16-9/17-9/18-9/19-9/20-9/21-9/21-10/21-11/22-11.