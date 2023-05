Manomanista 22-15 Darío domina a Ezkurdia para hacerse con el tercer puesto del Manomanista I. G. | EITB MEDIA Publicado: 26/05/2023 23:22 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2023 23:31 (UTC+2) El riojano ha estado imparable durante todo el partido y ha obligado al navarro a ir por detrás en todo momento. Aunque ha reaccionado en los últimos tantos, ha sido demasiado tarde para Ezkurdia. Escuchar la página Escuchar la página

Darío Gómez. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Dario jaun eta jabe izan da Ezkurdiaren aurka Buruz Buruko hirugarren postua lortzeko

Darío ha derrotado este viernes a Ezkurdia en Ezcaray en el partido en el que estaba en juego la tercera plaza del Campeonato Manomanista (22-15). El riojano ha estado imparable durante todo el partido y ha obligado al navarro a ir por detrás en todo momento. Aunque ha reaccionado en los últimos tantos, ha sido demasiado tarde para Ezkurdia.

Aunque el primer tanto ha sido obra de Ezkurdia, ha sido Darío el que ha marcado el guion del partido. El de Arbizu no ha estado fino en los primeros pelotazos plagados de errores, y el riojano se le ha escapado en el marcador con 12 tantos consecutivos (1-12).

Con el paso del tiempo Ezkurdia no ha mejorado. No ha hecho valer las ocasiones que ha tenido, ha seguido con los fallos y ha dejado varias pelotas fáciles a su rival. Por su parte, Darío ha estado muy cómodo en el frontón, disfrutando con la pelota e imponiendo un ritmo muy fuerte, aprovechando que su rival no estaba en su mejor momento.

El subcampeón del año pasado ha igualado un poco el juego con lograr el segundo tanto y los dos pelotaris han empezado a alternar los tantos. Pero el navarro no ha encontrado la clave para hacer daño y la victoria se le ha hecho cada vez más imposible (4-17).

Sin embargo, Ezkurdia ha tirado de orgullo y ha amarrado tres tantos seguidos para dar vida al partido (7-17). Pero ahí se acabaron las esperanzas del arbizuarra.

Darío ha vuelto a hacerse con el control y ha ido directo hasta el 21. Ezkurdia no le ha puesto las cosas fáciles para hacer el último tanto, pero al final el partido ha sido de Darío; victoria y tercer puesto del campeonato (22-15).