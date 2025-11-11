Campeonato de Parejas Empieza el día 21 Laso, Artola, Larrazabal, Jaka, Altuna, Elordi, Etxeberria y Zabala, los delanteros del Campeonato de Parejas EITB Publicado: 11/11/2025 17:55 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 17:55 (UTC+1) Baiko y Aspe han anunciado este martes qué delanteros han elegido para disputar el Campeonato de Parejas de 2025-2026. En Baiko, Peña II ha quedado fuera del cuarteto. Campeonato de Parejas Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laso, Artola, Larrazabal, Jaka, Altuna III, Elordi, Etxeberria eta Zabala, Binakako Txapelketaren aurrelariak

Unai Laso, Iñaki Artola, Iker Larrazabal y Erik Jaka, en Baiko, y Jokin Altuna, Aitor Elordi, Peio Etxeberria y Javi Zabala, en Aspe, serán los delanteros que disputen el Campeonato de Parejas de 2025-2026, que va a comenzar el próximo 21 de noviembre; así lo han anunciado ambas empresas, este martes.

De esta manera, el actual campeón Joseba Ezkurdia, en Aspe, apunta a jugar como zaguero, quizás con Jokin Altuna. En Baiko, lo más destacado es la ausencia de Jon Ander Peña, que también era uno de los pelotaris con opciones de ser elegido.