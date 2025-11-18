Campeonato de Parejas RESULTADOS Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026 EITB Publicado: 18/11/2025 16:50 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 17:22 (UTC+1) Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo. Calendario del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Imagen: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

El Campeonato de Parejas de 2025-2026 comienza el 21 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 29 de marzo de 2026. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-off, con otros dos billetes en juego.

CLASIFICACIÓN DE LA LIGA J

G TF TC +/- 1º Altuna III-Ezkurdia 0 0 0 0 0 2º Zabala-Martija 0 0 0 0 0 3º Elordi-Zabaleta 0 0 0 0 0 4º P. Etxeberria-Rezusta 0 0 0 0 0 5º Laso-Albisu 0 0 0 0 0 6º Jaka-Iztueta 0 0 0 0 0 7º Larrazabal-Mariezkurrena II 0 0 0 0 0 8º Artola-Imaz 0 0 0 0 0

------------------------------------------------------

1ª VUELTA DE LA LIGA

1ª JORNADA

21 de noviembre, Beasain



Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija

22 de noviembre, Logroño

Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta

23 de noviembre, Aoiz

Jaka-Itzueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

24 de noviembre, Tolosa

Artola-Imaz vs. Laso-Albisu

------------------------------------------------------

2ª JORNADA

28 de noviembre, Basauri

P. Etxeberria-Rezusta vs. Zabala-Martija

29 de noviembre, Estella

Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu

29 de noviembre, Oiartzun

Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

1 de diciembre, Eibar

Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

3ª JORNADA

5 de diciembre, Amorebieta

Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta

6 de diciembre, Barcelona

Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija

7 de diciembre, San Sebastián

Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

8 de diciembre, Tolosa

Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz

------------------------------------------------------

4ª JORNADA

12 de diciembre, Bilbao (Club Deportivo)

Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

13 de diciembre, Pamplona (Navarra Arena)

Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta

13 de diciembre, Urretxu

Artola-Imaz vs. Zabala-Martija

14 de diciembre, Mallabia

Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

5ª JORNADA

19 de diciembre, Zalla

Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

20 de diciembre, San Sebastián

Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz

21 de diciembre, Lekeitio

Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu

22 de diciembre, Mondragón

Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

6ª JORNADA

25 de diciembre, Eibar

Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

26 de diciembre, Barañáin

P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

27 de diciembre, Logroño

Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija

28 de diciembre, Vitoria-Gasteiz

Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu

------------------------------------------------------

7ª JORNADA

30 de diciembre, Azkoitia

Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta

30 de diciembre, Durango

Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

1 de enero, Eibar

Laso-Albisu vs. Zabala-Martija

2 de enero, Amorebieta

Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta

------------------------------------------------------

2ª VUELTA DE LA LIGA

8ª JORNADA

4 de enero

Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija

4 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta

4 de enero

Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

4 de enero

Artola-Imaz vs. Laso-Albisu

------------------------------------------------------

9ª JORNADA

11 de enero

P. Etxeberria-Zabaleta vs. Zabala-Martija

11 de enero

Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

11 de enero

Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu

11 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

10ª JORNADA

18 de enero

Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta

18 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija

18 de enero

Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

18 de enero

Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz

------------------------------------------------------

11ª JORNADA

25 de enero

P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

25 de enero

Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija

25 de enero

Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu

25 de enero

Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

12ª JORNADA

1 de febrero

Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

1 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz

1 de febrero

Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu

1 de febrero

Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

13ª JORNADA

8 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta

8 de febrero

Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

8 de febrero

Laso-Albisu vs. Zabala-Martija

8 de febrero

Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

14ª JORNADA

15 de febrero

Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta

15 de febrero

Artola-Imaz vs. Zabala-Martija

15 de febrero

Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

15 de febrero

Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

PLAY-OFF

19 de febrero, 3º vs. 4º

20 de febrero, 5º vs. 6º

22 de febrero, perdedor del día 19 vs. ganador del día 20