Campeonato de Parejas
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Calendario del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Imagen: EITB.
El Campeonato de Parejas de 2025-2026 comienza el 21 de noviembre, y está previsto que su final tenga lugar, en el Navarra Arena, en Pamplona, el 29 de marzo de 2026. Las ocho parejas participantes van a jugar una liga de catorce jornadas, en la que tratarán de clasificarse para la liguilla de semifinales; lo lograrán, de manera directa, las dos primeras de la liguilla de cuartos de final, en tanto que las que terminen entre los puestos tercero y sexto pasarán a un play-off, con otros dos billetes en juego.
|
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Altuna III-Ezkurdia
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Zabala-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Elordi-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|P. Etxeberria-Rezusta
|0
|0
|0
|0
|0
|5º
|Laso-Albisu
|0
|0
|0
|0
|0
|6º
|Jaka-Iztueta
|0
|0
|0
|0
|0
|7º
|Larrazabal-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|8º
|Artola-Imaz
|0
|0
|0
|0
|0
1ª VUELTA DE LA LIGA
1ª JORNADA
21 de noviembre, Beasain
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija
22 de noviembre, Logroño
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta
23 de noviembre, Aoiz
Jaka-Itzueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
24 de noviembre, Tolosa
Artola-Imaz vs. Laso-Albisu
2ª JORNADA
28 de noviembre, Basauri
P. Etxeberria-Rezusta vs. Zabala-Martija
29 de noviembre, Estella
Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu
29 de noviembre, Oiartzun
Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
1 de diciembre, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
3ª JORNADA
5 de diciembre, Amorebieta
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta
6 de diciembre, Barcelona
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija
7 de diciembre, San Sebastián
Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
8 de diciembre, Tolosa
Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz
4ª JORNADA
12 de diciembre, Bilbao (Club Deportivo)
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
13 de diciembre, Pamplona (Navarra Arena)
Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta
13 de diciembre, Urretxu
Artola-Imaz vs. Zabala-Martija
14 de diciembre, Mallabia
Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta
5ª JORNADA
19 de diciembre, Zalla
Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
20 de diciembre, San Sebastián
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz
21 de diciembre, Lekeitio
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu
22 de diciembre, Mondragón
Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta
6ª JORNADA
25 de diciembre, Eibar
Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta
26 de diciembre, Barañáin
P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
27 de diciembre, Logroño
Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija
28 de diciembre, Vitoria-Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu
7ª JORNADA
30 de diciembre, Azkoitia
Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta
30 de diciembre, Durango
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
1 de enero, Eibar
Laso-Albisu vs. Zabala-Martija
2 de enero, Amorebieta
Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta
2ª VUELTA DE LA LIGA
8ª JORNADA
4 de enero
Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija
4 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta
4 de enero
Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
4 de enero
Artola-Imaz vs. Laso-Albisu
9ª JORNADA
11 de enero
P. Etxeberria-Zabaleta vs. Zabala-Martija
11 de enero
Artola-Imaz vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
11 de enero
Jaka-Iztueta vs. Laso-Albisu
11 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
10ª JORNADA
18 de enero
Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Rezusta
18 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Martija
18 de enero
Laso-Albisu vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
18 de enero
Jaka-Iztueta vs. Artola-Imaz
11ª JORNADA
25 de enero
P. Etxeberria-Rezusta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
25 de enero
Jaka-Iztueta vs. Zabala-Martija
25 de enero
Altuna III-Ezkurdia vs. Laso-Albisu
25 de enero
Artola-Imaz vs. Elordi-Zabaleta
12ª JORNADA
1 de febrero
Zabala-Martija vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
1 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Artola-Imaz
1 de febrero
Elordi-Zabaleta vs. Laso-Albisu
1 de febrero
Jaka-Iztueta vs. P. Etxeberria-Rezusta
13ª JORNADA
8 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Jaka-Iztueta
8 de febrero
Elordi-Zabaleta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
8 de febrero
Laso-Albisu vs. Zabala-Martija
8 de febrero
Artola-Imaz vs. P. Etxeberria-Rezusta
14ª JORNADA
15 de febrero
Laso-Albisu vs. P. Etxeberria-Rezusta
15 de febrero
Artola-Imaz vs. Zabala-Martija
15 de febrero
Altuna III-Ezkurdia vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
15 de febrero
Jaka-Iztueta vs. Elordi-Zabaleta
PLAY-OFF
19 de febrero, 3º vs. 4º
20 de febrero, 5º vs. 6º
22 de febrero, perdedor del día 19 vs. ganador del día 20