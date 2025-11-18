Campeonato de Parejas
Presentado este martes
Ezkurdia jugará como zaguero, con Altuna, en el Campeonato de Parejas, que empieza el viernes
EITB
El de Arbizu ganó el campeonato en la pasada edición, y será zaguero en la que comienza ahora. Estas son las parejas: en Baiko, Larrazabal-Mariezkurrena II, Laso-Albisu, Artola-Imaz y Jaka-Izueta; y en Aspe, Elordi-Zabaleta, Zabala-Martija, P. Etxeberria-Rezusta y Altuna III-Ezkurdia.
Estos son los pelotaris del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ezkurdia atzelari bezala arituko da, Altunarekin, ostiralean hasiko den Binakako Txapelketan
Joseba Ezkurdia jugará como zaguero, con Jokin Altuna como delantero, en el Campeonato de Parejas de 2025-2026, que ha sido presentado este martes y va a comenzar, en Beasain, el viernes. El de Arbizu, que ganó, en su puesto habitual de delantero y junto a Beñat Rezusta, la última edición del campeonato, pasa en esta ocasión a la zaga, como compañero del campeón del Manomanista. Estas son las parejas elegidas para el Campeonato de Parejas de 2025-2026: en Baiko, Larrazabal-Mariezkurrena II, Laso-Albisu, Artola-Imaz y Jaka-Izueta; Aspe, por su parte, se ha decantado por Elordi-Zabaleta, Zabala-Martija, P. Etxeberria-Rezusta y la mencionada Altuna III-Ezkurdia. La final está anunciada para el 29 de marzo de 2026, y se disputará en el Navarra Arena, en Pamplona.
Como es habitual, las ocho parejas participantes competirán en una liga, de cuartos de final, a doble vuelta, con un total de catorce jornadas. Las dos primeras clasificadas obtendrán el pase a la liguilla semifinal, en tanto que las que finalicen la liga en los puestos tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán el play-off, con la liguilla de semifinales como objetivo.
La liga de cuartos de final vivirá su última jornada en el fin de semana del 13 al 15 de febrero, y el play-off está previsto para el 19, 20 y 22 de febrero.
En la liguilla de semifinales, entre el 28 de febrero y el 15 de marzo, cada una de las cuatro parejas clasificadas disputarán tres partidos; las que logren uno de los dos primeros puestos en la clasificación jugarán la final, programada para el 29 de marzo de 2026; tendrá lugar en Pamplona, en el Navarra Arena.
Campeonato de Parejas de 2025-2026
Parejas participantes:
Altuna III-Ezkurdia
Zabala-Martija
Elordi-Zabaleta
P. Etxeberria-Rezusta
Laso-Albisu
Jaka-Iztueta
Larrazabal-Mariezkurrena II
Artola-Imaz
Las fechas del campeonato:
Liga de cuartos de final: del 21 de noviembre, al 15 de febrero
Play-off: 19, 20 y 22 de febrero
Liguilla semifinal: del 28 de febrero, al 15 de marzo
La final: 29 de marzo, en el Navarra Arena
Partidos de la primera jornada:
21 de noviembre, en Beasain: Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija
22 de noviembre, en Logroño: Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta
23 de noviembre, en Aoiz: Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II
24 de noviembre, en Tolosa: Artola-Imaz vs. Laso-Albisu