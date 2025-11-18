Campeonato de Parejas Presentado este martes Ezkurdia jugará como zaguero, con Altuna, en el Campeonato de Parejas, que empieza el viernes EITB Publicado: 18/11/2025 13:08 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 13:13 (UTC+1) El de Arbizu ganó el campeonato en la pasada edición, y será zaguero en la que comienza ahora. Estas son las parejas: en Baiko, Larrazabal-Mariezkurrena II, Laso-Albisu, Artola-Imaz y Jaka-Izueta; y en Aspe, Elordi-Zabaleta, Zabala-Martija, P. Etxeberria-Rezusta y Altuna III-Ezkurdia. Estos son los pelotaris del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ezkurdia atzelari bezala arituko da, Altunarekin, ostiralean hasiko den Binakako Txapelketan

Joseba Ezkurdia jugará como zaguero, con Jokin Altuna como delantero, en el Campeonato de Parejas de 2025-2026, que ha sido presentado este martes y va a comenzar, en Beasain, el viernes. El de Arbizu, que ganó, en su puesto habitual de delantero y junto a Beñat Rezusta, la última edición del campeonato, pasa en esta ocasión a la zaga, como compañero del campeón del Manomanista. Estas son las parejas elegidas para el Campeonato de Parejas de 2025-2026: en Baiko, Larrazabal-Mariezkurrena II, Laso-Albisu, Artola-Imaz y Jaka-Izueta; Aspe, por su parte, se ha decantado por Elordi-Zabaleta, Zabala-Martija, P. Etxeberria-Rezusta y la mencionada Altuna III-Ezkurdia. La final está anunciada para el 29 de marzo de 2026, y se disputará en el Navarra Arena, en Pamplona.

Como es habitual, las ocho parejas participantes competirán en una liga, de cuartos de final, a doble vuelta, con un total de catorce jornadas. Las dos primeras clasificadas obtendrán el pase a la liguilla semifinal, en tanto que las que finalicen la liga en los puestos tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán el play-off, con la liguilla de semifinales como objetivo.

La liga de cuartos de final vivirá su última jornada en el fin de semana del 13 al 15 de febrero, y el play-off está previsto para el 19, 20 y 22 de febrero.

En la liguilla de semifinales, entre el 28 de febrero y el 15 de marzo, cada una de las cuatro parejas clasificadas disputarán tres partidos; las que logren uno de los dos primeros puestos en la clasificación jugarán la final, programada para el 29 de marzo de 2026; tendrá lugar en Pamplona, en el Navarra Arena.

Campeonato de Parejas de 2025-2026

Parejas participantes:

Altuna III-Ezkurdia

Zabala-Martija

Elordi-Zabaleta

P. Etxeberria-Rezusta

Laso-Albisu

Jaka-Iztueta

Larrazabal-Mariezkurrena II

Artola-Imaz

Las fechas del campeonato:

Liga de cuartos de final: del 21 de noviembre, al 15 de febrero

Play-off: 19, 20 y 22 de febrero

Liguilla semifinal: del 28 de febrero, al 15 de marzo

La final: 29 de marzo, en el Navarra Arena

Partidos de la primera jornada:

21 de noviembre, en Beasain: Elordi-Zabaleta vs. Zabala-Martija

22 de noviembre, en Logroño: Altuna III-Ezkurdia vs. P. Etxeberria-Rezusta

23 de noviembre, en Aoiz: Jaka-Iztueta vs. Larrazabal-Mariezkurrena II

24 de noviembre, en Tolosa: Artola-Imaz vs. Laso-Albisu