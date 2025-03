Campeonato de Parejas Final del Parejas Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta, campeones del Parejas de 2025 (22-20) EITB MEDIA Publicado: 30/03/2025 19:47 (UTC+2) Última actualización: 30/03/2025 20:47 (UTC+2) Ezkurdia y Rezusta han ganado en la final, disputada este domingo en el Navarra Arena, a Iñaki Artola y Jon Mariezkurrena, por 22-20. Es la tercera txapela en el campeonato para el delantero de Arbizu, y también para el zaguero de Bergara. 2:08 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Joseba Ezkurdia eta Beñat Rezusta, 2025eko Binakako txapeldunak (22-20)

Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta han ganado el Campeonato de Parejas de 2025, este domingo, en el Navarra Arena, en Pamplona, al derrotar, en la gran final, a Iñaki Artola y a Jon Mariezkurrena, por 22-20. De esta manera, el delantero de Arbizu consigue su tercera txapela en el Parejas, después de las logradas en 2018 y en 2020, y el zaguero de Bergara también se enfunda por tercera vez en su carrera la txapela del Campeonato de Parejas, que ya ganó en 2017 y en 2019.

Ha sido una final muy dura, en la que los cuatro pelotaris han jugado a un alto nivel, con mucha fuerza. Las claves han podido estar en el buen comienzo de Ezkurdia y Rezusta, y en el hecho de que la pareja de Baiko ha tenido la oportunidad, hasta en cinco ocasiones, de estrechar el marcador a una desventaja de un único tanto, y no lo ha conseguido hasta que, con 21-19 para los campeones, ha hecho su tanto número 20. Ha sido el preludio del triunfo de los de Aspe, que ha llegado a continuación.

Con un ambiente espectacular en el Navarra Arena, la pareja colorada ha comenzado la final de manera fulgurante, apuntándose los primeros cuatro tantos. Artola, con un buen remate, ha abierto el marcador de los azules, pero un precioso dos paredes de Rezusta ha devuelto el saque a Ezkurdia. El de Arbizu y el de Bergara dominaban sobre la cancha, pero ha sido sobresaliente el pelotazo con el que, en el tercer tanto de la pareja azul, Mariezkurrena ha superado a Rezusta, que no ha podido, desde el rebote, responder.

Artola y Mariezkurrena se han acercado a dos, cuando han firmado el 6-8, pero la pelota se le ha ido arriba al de Berriozar en el siguiente tanto, y Ezkurdia y Rezusta han roto un parcial de tres tantos consecutivos de sus rivales. Al poco, de nuevo, los azules han logrado situarse a dos tantos de los colorados, pero otra vez estos han podido mantener su renta, en el 11-8.

Ha sido el inicio de un tramo de partido en el que Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta han ampliado su ventaja, yéndose hasta el 14-8. La reacción de Iñaki Artola y Jon Mariezkurrena ha sido notable, con cuatro tantos seguidos y un juego vibrante, de gran ritmo. Con 14-12 para los colorados, en un gran tanto, Mariezkurrena ha intentado un dos paredes que se ha ido fuera, y Ezkurdia y Rezusta han recuperado el saque.

Con la final ya en su parte decisiva, y los colorados ganando por 17-14, Artola y Mariezkurrena II han sumado su tanto número 15, y se han situado, otra vez, a dos de sus rivales. Ezkurdia y Rezusta han anotado otros dos tantos, para el 19-15, y al de Bergara se le ha ido la pelota arriba en el siguiente.

Con 20-17 para los colorados, Mariezkurrena no ha podido responder al saque de Ezkurdia, y el de Arbizu y Rezusta tenían las txapelas a un tanto. Artola y el zaguero de Berriozar no se han rendido, y han puesto máxima emoción, con el 21-20. En última instancia, Jon Mariezkurrena no ha podido llevar una difícil pelota, y la final ha terminado, con el triunfo de la pareja colorada.

Evolución del marcador

1-0/2-0/3-0/4-0/4-1/5-1/6-1/7-1/7-2/7-3/8-3/8-4/8-5/8-6/9-6/10-6/10-7/10-8/11-8/12-8/13-8/14-8/14-9/14-10/14-11/14-12/15-12/16-12/17-12/17-13/17-14/17-15/18-15/19-15/19-16/19-17/20-17/21-17/21-18/21-19/21-20/22-20.