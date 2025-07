Pelota ''Plazandreak'' Zabaleta y Mendizabal, en parejas, y Aldai, en el cuatro y medio, a las las finales de "Plazandreak" EITB Publicado: 08/07/2025 00:01 (UTC+2) Última actualización: 08/07/2025 00:01 (UTC+2) Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal han ganado, por 18-22, a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, y Amaia Aldai ha superado, por 18-4, a Madalen Etxegarai, en la tercera jornada de la liguilla; de esta forma, Zabaleta-Mendizabal y Aldai se han clasificado para las finales del día 21. Zabaleta y Mendizabal y Aldai jugarán las finales de "Plazandreak". Fotos: EITB. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zabaleta eta Mendizabal, binakakoan, eta Aldai, lau t'erdikoan, "Plazandreak" saioko finaletara

Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal, en el torneo de parejas, y Amaia Aldai, en el cuatro y medio, se han clasificado para las finales de "Plazandreak" de 2025, este lunes, en el frontón de La Esperanza de Bilbao, al ganar, respectivamente, a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, por 18-22, y a Madalen Etxegarai, por 18-4. En consecuencia, Zabaleta-Mendizabal y Aldai estarán en las finales del campeonato, que están previstas para el día 21.

Así, en el partido de parejas, que ha abierto la tercera jornada de la cuarta edición de "Plazandreak", Zabaleta y Mendizabal han ganado, por 18-22, a Arrizabalaga y Bergara, y, de esta manera, han logrado clasificarse para la gran final del campeonato, en tanto que sus rivales han quedado eliminadas del torneo. Ha sido un encuentro igualado, de calidad, con tantos de alto nivel por parte de ambas parejas. Mediado el choque, la delantera de Leitza y la zaguera de Andoain ganaban por 10-11, y en la segunda parte del partido han acertado más que Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara; la delantera de Gernika y la zaguera de Tudela, no obstante, no han rehuido la batalla, sabiendo que sus opciones de seguir en competición pasaban por adjudicarse la victoria, y del 11-17 han conseguido pasar al 16-19, a situarse a tres tantos de las azules. Finalmente, Zabaleta y Mendizabal han obtenido el punto, y, con ello, el billete para el partido por las txapelas.

En el encuentro del cuatro y medio, Aldai ha sido superior a Etxegarai, y se ha anotado una clara victoria, por 18-4. La de Dima tenía en su mano el pase a la final, después del triunfo que había sumado en la primera jornada, ante Miriam Arrillaga, y no ha dejado pasar la oportunidad. Ha ganado con solvencia a Madalen Etxegarai, que lo ha intentado, pero no se ha sentido cómoda sobre la cancha; la de Oñati no ha podido continuar en la pugna por la txapela, en "Plazandreak".

El próximo lunes, 14 de julio, los dos partidos que se jugarán en el frontón de La Esperanza pondrán en liza un billete para cada final. En parejas, Arraiza y Capellán se medirán a Ibarrola y Gaminde, y en el cuatro y medio, después, Erasun se enfrentará a Arrillaga.