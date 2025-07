Pelota ''Plazandreak'' Ibarrola y Gaminde, en parejas, y Erasun, en el cuatro y medio, campeonas de "Plazandreak" de 2025 EITB Publicado: 22/07/2025 00:18 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2025 00:30 (UTC+2) En las finales, que se han jugado este lunes, Aizane Ibarrola y Enara Gaminde han ganado a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal, por 6-22, e Itxaso Erasun ha superado a Amaia Aldai, por 9-18. 5:33 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ibarrola eta Gaminde, binakakoan, eta Erasun, lau t’erdikoan, 2025eko "Plazandreak" saioko txapeldunak

Aizane Ibarrola y Enara Gaminde son las campeonas del torneo de parejas de "Plazandreak" de 2025, e Itxaso Erasun ha ganado el torneo del cuatro y medio del mismo campeonato. Ibarrola y Gaminde y Erasun han obtenido las txapelas de "Plazandreak" al ganar, este lunes, en el frontón de La Esperanza, en Bilbao, en las finales de la cuarta edición del campeonato, a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal, por 6-22, y a Amaia Aldai, por 9-18.

En medio de un ambiente extraordinario en el frontón de La Esperanza, que se ha llenado y donde varias y varios aficionados se han quedado sin entrada, el primer partido ha puesto en juego las txapelas de parejas, y Aizane Ibarrola y Enara Gaminde se las han calado con merecimiento, ante Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal. La delantera de Huarte y la zaguera de Laukiz han conseguido los primeros trece tantos de la final, y la pareja colorada no ha podido remontar. Ibarrola y Gaminde han jugado a gran nivel, y no han dado opción a Zabaleta y Mendizabal, que no se han sentido cómodas sobre la cancha. Las azules, así, han ganado por 6-22.

Así ha ido el marcador: 0-1/0-2/0-3/0-4/0-5/0-6/0-7/0-8/0-9/0-10/0-11/0-12/0-13/1-13/1-14/1-15/1-16/2-16/3-16/4-16/4-17/4-18/4-19/4-20/5-20/5-21/6-21/6-22.

En la final del cuatro y medio, Itxaso Erasun, la zaguera de Zizurkil, ha podido con Amaia Aldai, que, sobre el papel, partía como favorita. Erasun ha tenido el control del partido y del marcador casi desde el inicio; Aldai ha logrado situarse a un tanto, en el 5-6, después de haber empezado perdiendo por 0-5, pero Erasun ha sumado entonces cuatro tantos consecutivos que le han dado, de nuevo, una ventaja que ha sabido manejar con acierto. El encuentro ha concluido con 9-18 para la nueva campeona.

Así ha ido el marcador: 0-1/0-2/0-3/0-4/0-5/1-5/2-5/3-5/3-6/4-6/5-6/5-7/5-8/5-9/5-10/5-11/6-11/7-11/7-12/7-13/8-13/8-14/8-15/8-16/9-16/9-17/9-18.