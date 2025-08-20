Pelota Lesión Erkiaga, lesionado, no podrá disputar la final del Guante de Oro; Olharan jugará en su lugar EITB MEDIA Publicado: 20/08/2025 12:17 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2025 15:34 (UTC+2) El puntista vizcaino se hizo daño en el hombro en la semifinal de los Internacionales de San Juan de Luz. Jean Olharán será quien le sustituya, gracias a los puntos obtenidos en los Masters de Iparralde. Aritz Erkiaga, en la semifinal de los Internacionales Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Erkiagak ezingo du Urrezko Xistera finala jokatu, min hartuta dabil eta; Olharanek ordezkatuko du

Aritz Erkiaga es baja para la gran final del Guante de Oro de Biarritz de este miércoles, tras lesionarse en la semifinal de los Internacionales, disputada este martes en San Juan de Luz, contra Gorka y Olharan. Se hizo daño en el hombro en un saque y tuvo que abandonar el encuentro. El joven Bonnin tomó su relevo.

Por lo tanto, al no estar disponible para la cita de hoy, Erkiaga será sustituido por Jean Olharan, debido a la puntuación obtenida en los Masters de Iparralde. Junto a Lekerika, se enfrentarán a Johan y Gorka. El encuentro podrá verse en EITB Media, a partir de las 23:00 horas; por streaming, en eitb.eus, y por televisión, en ETB1.