Pelota
Mundial 2025
Día histórico para la Euskal Selekzioa en el Mundial de WallBall: cuatro pelotaris vascos en las finales
EITB Media
Los representantes de Euskal Herria han logrado buenos resultado en el Mundial de WallBall que se está celebrando en Leeuwarden (Países Bajos). Larrarte y Arrizabalaga se enfrentarán en la final femenina, mientras que Beldarrain y Amantegi disputarán la final masculina.
Pelotaris y selecionadres de la Euskal Selekzioa de WallaBall. Foto: EEPF
Euskaraz irakurri: Egun historikoa Euskal Selekzioarentzat WallBalleko Munduko Txapelketan: lau euskal pilotari finaletan
El 28 de agosto ha sido un día histórico para la Euskal Selekzioa de Pelota en el Mundial de WallBall, con cuatro pelotaris vascos clasificados a las finales. Por lo tanto, la Euskal Selekzioa tiene garantizadas las txapelas tanto en categoría femenina como masculina.
La final individual masculina la jugarán Mikel Beldarrain y Egoitz Amantegi. En la primera semifinal Beldarrain y Lur Ziarrusta han disputado el derbi vasco, y Mikel Beldarrain se ha llevado la victoria (15-10 y 15-11). En la segunda semifinal Egoitz Amantegi se ha clasificado para la final tras derrotar al británico Luke Thomson por 6-15, 15-14 y 9-5.
En la final femenina se enfrentarán Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga. Al igual que ha ocurrido en categoría masculina, en la primera semifinal femenina Larrarte y Laia Salsamendi han protagonizado el derbi vasco; Miren Larrarte se ha clasificado para la final (15-12 y 15-13). En la otra semifinal Arrizabalaga ha dado un recital ante la jugadora de Puerto Rico Desiree Torres (15-5 y 15-6).