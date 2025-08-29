Pelota Campeonato del Mundo La Euskal Selekzioa se clasifica para la final de parejas mixtas EITB Publicado: 29/08/2025 22:07 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 22:07 (UTC+2) Así, se enfrentarán a los holandeses Jurrit Osinga y Marrit Zeinstra en la final que se disputará el sábado por la tarde. Lur Ziarrusta y Laia Salsamendi. Foto: EEPF Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa bikote mistoen finalera sailkatu da

Lur Ziarrusta y Miren Larrate han pasado a la final de parejas mixtas con la Euskal Selekzioa tras derrotar este viernes en las semifinales del Mundial de WallBall a los también compañeros de la Federación de Pelota Vasca Mikel Aurrekoetxea y Laia Salsamendi por 15-11 y 15-11. Así, se enfrentarán a los holandeses Jurrit Osinga y Marrit Zeinstra en la final que se disputará el sábado por la tarde.

Por su parte, Mikel Beldarrain y Olatz Arrizabalaga se han quedado fuera en la fase de la liguilla. Con ambos partidos perdidos, los resultados de sus rivales no les han beneficiado y se han quedado sin opciones de seguir adelante.

Parejas masculinas y femeninas

Por la tarde, en categoría masculina, Beldarrain y Aurrekoetxea han ganado los tres partidos, ante Puerto Rico, Holanda y Argentina.

En categoría femenina, por su parte, Miren Larrarte, Olatz Arrizabalaga y Laia Salsamendi han logrado victorias claras ante Gran Bretaña y Bélgica.

Así, todos los pelotaris de la Euskal Selekzioa han pasado a semifinales que se disputarán el sábado por la mañana. Las finales comenzarán a las 13:30 horas.