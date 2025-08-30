Pelota Mundial 2025 La Euskal Selekzioa logra 4 oros y 3 platas en el Mundial de Wallball EITB Publicado: 30/08/2025 20:57 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 20:57 (UTC+2) Han conseguido las medallas de oro en parejas mixtas, individual femenino, individual masculino y parejas masculino. Los de plata, por su parte, los han obtenido en categoría femenina individual, masculina individual y en parejas femeninas. Olatz Arrizabalaga y Miren Larrarte. Foto: EEPF Whatsapp

Euskaraz irakurri: 4 urre eta 3 zilar lortu ditu Euskal Selekzioak Munduko Wallball Txapelketan

En el Campeonato del Mundo de Wallball celebrado en Leewarden la Euskal Selekzioa ha conseguido este sábado 4 medallas de oro y 3 platas en las finales disputadas en las diferentes modalidades.

Han conseguido un balance histórico: han conseguido las medallas de oro en parejas mixtas, individual femenino, individual masculino y parejas masculino. Los de plata, por su parte, los han obtenido en categoría femenina individual, masculina individual y en parejas femeninas.

En la final de parejas mixtas, Lur Ziarrusta y Miren Larrarte se han enfrentado a Jurrit Osinga y Marrit Zeintra. El primer set ha sido apretado (21-19), pero el segundo ha sido más fácil de asimilar (21-15) para ganar en oro.

En la final individual femenina, han participado las vascas Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga. Esta segunda se ha impuesto en el partido que ha transcurrido hasta el tercer set, convirtiéndose en campeona del mundo (16-21, 21-3 y 6-11).

En la final individual masculina, Mikel Beldarrain ha ganado a Egoitz Amantegi. El primer set ha sido suyo (21-10) y en el segundo le ha costado más, pero también se ha impuesto (21-19).

En parejas femeninas, Miren y Olatz han vuelto a salir a la cancha ante las holandesas Marrit y Hiske Zeinstraren. Se les ha notado el cansancio acumulado anteriormente, y esta vez se han tenido que conformar con la plata (21-14 y 21-12).

Por último, en parejas masculinas, Lur Ziarrusta y Mikel Beldarrain han logrado el oro, ante los británicos Luke Thompson y Christian Blackaby (21-19 y 21-12).