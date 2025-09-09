Pelota
CESTA PUNTA
Las finales del Jai Alai League, en EITB Media
EITB MEDIA
Las semifinales se disputarán el 15 y 22 de septiembre, en el frontón Karmelo Balda de San Sebastián. Las finales se disputarán el día 29. EITB Media ofrecerá la posibilidad de seguir las tres jornadas.
-
Cartel de las finales del Jai Alai League 2025
Euskaraz irakurri: Jai Alai Leagueko finalak, EITB Median ikusgai
El frontón Karmelo Balda de San Sebastián acogerá la fase final del campeonato de cesta punta Jai Alai League, partidos que EITB emitirá en eitb.eus y ETB1.
La primera semifinal tendrá lugar el 15 de septiembre, entre las siguientes parejas: Ihart-Frida vs. Sorozabal-Arai y Johan-Lekerika vs. Urreisti-Basque. Una semana más tarde, llegará el turno de la segundas semifinales, en las que se medirán Elaia-Maia y Maite-Maialen por una parte, y Erkiaga-Gorka y Barandika-Lopez por la otra. El último lunes del mes, día 29, se sabrá el nombre de las y los vencedores, ya que es la jornada de las finales. Barandika y López tratarán de defender el título obtenido el año pasado.
Se trata de una edición histórica en categoría femenina, ya que es la primera de la historia: en total, se han jugado 9 Masters, en los que han participado 20 puntistas. En categoría masculina, la liga se ha prolongado 11 meses, con 30 torneos.