¡Zabala y Mariezkurrena, campeones del Masters CaixaBank!

Javier Zabala y Jon Mariezkurrena se han proclamado campeones del Masters CaixaBank 2025 tras derrotar en la final disputada este domingo en el Navarra Arena a Jokin Altuna y Ander Imaz por 15-22.

Los primeros tantos han sido de los rojos (3-1), pero Zabala y Mariezkurrena han tomado pronto las riendas del juego, logrando la primera ventaja (5-11). Con el objetivo de mantener a Altuna al margen del juego, han cargado los pelotazos a Imaz, aprovechando la fuerza de Mariezkurrena y terminando los tantos con rapidez delante.

A medida que ha avanzado el partido, los pelotaris han ido notando el cansancio y los tantos se han hecho largos (11-16). Esta situación le ha dado más opciones a Altuna de entrar en juego, y poco a poco han ido acortando distancias con los azules (13-17).

Altuna e Imaz se han acercado hasta el 15º tanto, pero a partir de ahí Zabala y Mariezkurrena se han impuesto hasta el último tanto para ganar la final.