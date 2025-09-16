Pelota Cesta Sorozabal-Arai y Urreisti-Basque se clasifican para la gran final de la Jai Alai League EITB Publicado: 16/09/2025 01:00 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2025 01:00 (UTC+2) En las primeras semifinales de la Final Four de la Jai Alai League de 2025, Oihana Sorozabal y Arai Lejardi han ganado, en tres sets, 11-15, 15-12 y 3-5, a Ihart Arakistain y Frida Watkins, y Eñaut Urreisti y Arai Lejardi han superado en dos sets, 11-15 y 6-15, a Johan Sorozabal y Unai Lekerika. Sorozabal y Arai y Urreisti y Basque ya esperan rivales para la final. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sorozabal-Arai eta Urreisti-Basque Jai Alai Ligako final handirako sailkatu dira

Oihana Sorozabal y Arai Lejardi, en la competición femenina, y Eñaut Urreisti y Thibault Basque, en la masculina, se han clasificado para la gran final de la Jai Alai League de 2025, en el Carmelo Balda, en San Sebastián, este lunes, al superar, en las primeras semifinales de la Final Four del campeonato, a Ihart Arakistain y Frida Watkins y a Johan Sorozabal y Unai Lekerika, respectivamente. En concreto, Sorozabal y Arai han ganado a Arakistain y Frida en tres sets, por 11-15, 15-12 y 3-5, y Urreisti y Basque han derrotado a Johan y Lekerika en dos sets, por 11-15 y 6-15.

Así las cosas, en la competición femenina, Sorozabal y Arai han obtenido el billete para la gran final al ganar, ante Arakistain y Frida, un partido que ha resultado vibrante e igualado. El encuentro no se ha resuelto hasta el set de desempate, ya que en el primero la delantera de Biarritz y la zaguera de Markina-Xemein han ganado por 11-15, en tanto que, en el segundo, la delantera de Sopela y la zaguera de Zumaia se han adjudicado el punto, al imponerse por 15-12. La emoción ha continuado en el tercer set, en el que ambas parejas han estado empatadas a tres; en última instancia, Sorozabal y Arai han sumado dos tantos consecutivos que les ha otorgado la victoria.

En el campeonato masculino, Urreisti y Basque han firmado una notable actuación, ante Johan y Lekerika, y, de esta forma, ya están en la gran final de la Jai Alai League. El delantero de Mutriku y el zaguero de Bidarte han ganado el primer set por 11-15, y en el segundo han mejorado incluso su juego, para anotar un 6-15 que deja patente su superioridad. Tanto Eñaut Urreisti como Thibault Basque han mostrado un excelente nivel, y han ganado con merecimiento.

El próximo lunes, el Carmelo Balda será testigo de las segundas semifinales de la Final a Cuatro de la Jai Alai League; con un puesto en la final en juego, Elaia y Maia se enfrentarán a Maite y a Maialen, y Erkiaga y Gorka jugarán contra Barandika y López, actuales campeones. La final tendrá lugar el 29 de septiembre, también lunes.