La segunda jornada de las semifinales del Jai Alai League, esta noche, en EITB Media

Euskaraz irakurri: Jai Alai Leagueko finalaurrekoetako 2. jardunaldia, gaur gauean, EITB Median

El frontón Karmelo Balda de Donostia acogerá este lunes la segunda jornada de las semifinales del campeonato de cesta punta Jai Alai League. En categoría femenina, se disputará el encuentro Elaia-Maia vs. Maite-Maialen; en categoría masculina, será el turno de las duplas Erkiaga-Gorka y Barandika-López. Ambos encuentros podrán verse en EITB Media, tanto por streaming, en eitb.eus, como por televisión, en ETB1.

Aritz Erkiaga regresa hoy a los frontones, tras pasar un mes inactivo por una lesión en el brazo. Junto con Gorka, tratarán de vencer a los campeones del año pasado: Barandika y López. Los que lleven la victoria de hoy conseguirán el pase a la gran final del 29 de septiembre, en la que esperarán Urreisti y Basque.

La semifinal femenina la protagonizan las segundas (Maite-Maialen) y terceras (Elaia-Maia) clasificadas de la liga. En la primera jornada, Oihana Sorozabal y Arai Lejardi se impusieron a Ihart Arakistain y Frida Watkins.