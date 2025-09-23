Pelota Cesta Elaia-Maia y Barandika-López, clasificados para la gran final de la Jai Alai League EITB Media Publicado: 23/09/2025 01:00 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 01:00 (UTC+2) En las segundas semifinales de la Final Four de la Jai Alai League de 2025, Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea han ganado, en dos sets, 15-12 y 15-9, a Maialen Aldazabal y Maite Ortiz, y Xabi Barandika y Imanol López han hecho lo propio, 7-15 y 9-15, con Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal. 2:50 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Elaia-Maia eta Barandika-Lopez bikoteek Jai Alai Ligako final handirako txartela lortu dute

Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea, en la competición femenina, y Xabi Barandika e Imanol López, en la masculina, se han clasificado para la gran final de la Jai Alai League de 2025, en el Carmelo Balda, en San Sebastián, este lunes, al superar, en las segundas semifinales de la Final Four del campeonato, a Maialen Aldazabal y Maite Ortiz y a Aritz Erkiaga y Gorka Sorozabal, respectivamente. En concreto, Elaia y Maia han ganado a Maite y Maialen en dos sets, por 15-12 y 15-9, y Barandika y López han derrotado a Erkiaga y Gorka en dos sets, por 7-15 y 9-15.

En la competición femenina, Elaia y Maia han obtenido el billete para la gran final al ganar, ante Maite y Maialen, con solvencia. Así, la pareja de Berriatua se ha impuesto con autoridad en un partido serio. Sus oponentes (una de ellas también de Berriatua y la otra de Antezana de Foronda, Álava) tan solo las han inquietado al final del primer set, cuando tras enviar Elaia una pelota a la chapa, que podría haber finiquitado el juego, Maialen y Maite se han puesto a dos tantos. Pero, acto seguido, han logrado cerrar el set. En el segundo juego, la tónica del encuentro no ha cambiado y el dominio de la pareja vizcaína ha terminado por decidir la semifinal.

La semana pasada, Oihana Sorozabal y Arai Lejardi consiguieron clasificarse para la final, superando a Ihart Arakistain y Frida Watkins. La final tendrá lugar el 29 de septiembre, también lunes.

En el campeonato masculino, Barandika y López también se han impuesto con claridad a Erkiaga y Gorka, y, de esta forma, ya están en la gran final de la Jai Alai League.

El delantero de Gernika y el zaguero de Zumaia han ganado el primer set por 7-15, y en el segundo han rubricado su victoria con un 9-15, que deja patente su superioridad. Tanto Xabi Barandika como Imanol López han mostrado un extraordinario nivel, y han ganado con todo merecimiento.

Un mes después de su lesión en el brazo, Aritz Erkiaga ha reaparecido hoy en el frontón Carmelo Balda de Donostia. El líder de la Jai Alai League quería finalizar la temporada de la mejor manera posible, ganando la Final Four y consiguiendo su segundo título de Liga, pero no será posible. Barandika y López se enfrentarán a Urreisti y Basque en la gran final del día 29.